Para-Biathletin Verena Bentele, 38, sowie die Olympiasieger Georg Hackl, 54, (Rodeln) und Thomas Lange, 56, (Rudern) sind in die "Hall of Fame" aufgenommen worden. Bentele, Hackl und Lange hätten sich ihren Platz in dieser Ruhmeshalle "durch großartige Leistungen in ihren Sportarten" wahrlich verdient, sagte Thomas Berlemann, der Vorstandsvorsitzende der Deutschen Sporthilfe. Die blind geborene Verena Bentele war mit zwölf Goldmedaillen bei den Paralympics im Biathlon und Skilanglauf zwischen 1998 und 2010 erfolgreich. Hackl gewann zwischen 1988 und 2002 bei Olympischen Spielen dreimal Gold und zweimal Silber. Lange gehörte zu den weltweit erfolgreichsten Ruderern. Seine Bilanz: zwei Olympiasiege - 1988 für die DDR und 1992 für das vereinigte Deutschland -, einmal Olympia-Bronze (1996) und fünf Weltmeistertitel, zwei davon im Doppelzweier.