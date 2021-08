Kenias Lauf-Teams haben die Halbmarathons in Berlin dominiert. Bei der 40. Ausgabe lief Joyciline Jepkosgei, 27, die 21,095 Kilometer in 65:16 Minuten. Fünf Sekunden später passierte Nancy Meto die Ziellinie und blieb ebenso unter der vorherigen Bestzeit, die Doppel-Olympiasiegerin Sifan Hassan aus den Niederlanden 2019 aufgestellt hatte. Bei den Männern gewann Felix Kipkoech in Weltjahresbestzeit (58:57) vor Josphat Tanui (59:40) und Philemon Kiplimo (59:54). Beste Deutsche waren Rabea Schöneborn von der LG Nord Berlin (70:35) als Achte und Philipp Pflieger von der LT Haspa Marathon Hamburg in 63:03 Minuten als Neunter. Der Berliner Halbmarathon war mit etwas über 15 000 Startern nach Angaben der Veranstalter der weltweit größte Lauf in diesem Jahr und der erste größere in Deutschland seit Beginn der Corona-Pandemie.