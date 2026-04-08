Den Eisbären Berlin ist ein idealer Start in die Halbfinalserie der Deutschen Eishockey Liga ( DEL ) gelungen. Der Titelverteidiger, der in der Hauptrunde mit vielen Verletzungen zu kämpfen hatte und nur als Sechster in die Playoffs gestartet war, bezwang zum Auftakt der Best-of-seven-Serie die Kölner Haie 6:3. Köln hatte in der Hauptrunde dominiert.

In der zweiten Halbfinalserie gingen die Adler Mannheim in Führung. Sie siegten zuhause nach Verlängerung 3:2 gegen den EHC München.

Den Grundstein zu ihrem Sieg legten die Berliner früh. Nach nicht einmal fünf Minuten im zweiten Drittel führten sie vor 13 800 Zuschauern bereits 4:1 und hatten Janne Juvonen, den DEL-Spieler des Jahres 2026 im Tor der Haie, entzaubert. Juvonen wurde im Schlussdrittel durch Felix Brückmann ersetzt. Zum überraschenden Spieler der Partie avancierte der 19-jährige Eisbären-Verteidiger Moritz Kretzschmar, der bis zu diesem Abend noch ohne Tor in der DEL war und am Mittwoch gleich zweimal traf. Nationalspieler Frederik Tiffels und Sturmkollege Liam Kirk bereiteten je drei Berliner Treffer vor. Weiter gehen beide Halbfinalserien bereits am Freitag, dann mit Partie Nummer zwei jeweils in Köln und in München.