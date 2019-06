5. Juni 2019, 19:21 Uhr Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft Krämpfe in Unterzahl

Die U17 des FC Bayern München verliert gegen den 1. FC Köln das Hinspiel um den Finaleinzug.

Von Christoph Leischwitz

Selbst die Trinkpausen konnten nicht verhindern, dass Spieler auf beiden Seiten schon früh von Krämpfen geplagt wurden, und die Temperaturen waren selbst für 16-jährige Jungprofis nicht geeignet, noch mehr zu laufen als sonst. Die U17 des FC Bayern aber musste am späten Mittwochnachmittag in ihrem Campus-Stadion dabei noch mehr laufen als die Gäste vom 1. FC Köln, weil sie 46 Minuten in Unterzahl spielen musste. Dafür fiel die Niederlage im Halbfinale um die Deutsche Meisterschaft mit 0:1 noch niedrig aus. Gleich zu Beginn war die Mannschaft von Miroslav Klose noch spielbestimmend. Nach einer einstudierten Eckball-Variante kam Malik Tillman aus zehn Metern frei zum Schuss, verzog allerdings (4.), Torben Rhein probierte es nach einer guten Viertelstunde aus der Distanz, Kölns Keeper Daniel Adamczyk parierte. Das Spiel nach vorne stockte aber zusehends, die Bayern-Abwehr kam mit den dribbelstarken Angreifern überhaupt nicht zurecht. Als sich Marvin Obuz auf der linken Seite freispielte und nach innen passte, war es geschehen: Jan Thielmann traf mit einem sehenswerten Außenrist-Schuss (17.). Die Bayern wirkten nun verunsichert, Köln dominierte. Noch mehr, als der 15-jährige Yusuf Kabadayi die rote Karte für ein Foul am Mittelkreis sah (34.). Die Entscheidung von Schiedsrichter Dominic Mainzer war hart, aber regelkonform, er wertete eine Grätsche von hinten. Danach hatten die Gäste vor allem im zentralen Mittelfeld noch mehr Raum, vergaben aber beste Chancen. Überraschenderweise war nach der Pause nichts mehr zu sehen von der Unterlegenheit. Der Münchner David Herold kam zweimal gefährlich zum Abschluss (43., 48.). Die Bayern hatten nun viel Ballbesitz und konnten auch gefährliche Konter verhindern, die erste Chance nach dem Wechsel hatte Köln erst in der 62. Minute. In der 75. Minute forderten die Bayern dann lautstark einen Elfmeter, als der eingewechselte Nemanja Motika zu Fall kam. Co-Trainer Skeledzic wurde wegen der Proteste auf die Tribüne geschickt. Als die Kräfte der Bayern schwanden, hatte Köln noch zwei Riesenchancen, doch es blieb bei der knappen Niederlage. Das Rückspiel findet am Samstag in Köln statt (11 Uhr).