8. September 2018, 01:26 Uhr Halbfinale bei Grand-Slam-Turnier Nadal muss aufgeben - del Potro im Finale der US Open

Am Ende des zweiten Satzes im Halbfinale der US Open in New York spielt das Knie von Rafael Nadal nicht mehr mit - er muss aufgeben.

Sein Gegner, der Argentinier und Weltranglistendritte Juan Martin del Potro, erreicht damit zum zweiten Mal in seiner Karriere das Finale in Flushing Meadows.

Dort wartet entweder Wimbledonsieger Novak Djokovic aus Serbien oder der Japaner Kei Nishikori.

Der Argentinier Juan Martin del Potro hat neun Jahre nach seinem Sieg in New York erneut das Endspiel der US Open erreicht. Der Weltranglistendritte lag gegen Rafael Nadal 7:6 (7:3) und 6:2 in Führung, als der Titelverteidiger aus Spanien wegen einer Knieverletzung aufgeben musste. Zuvor hatte sich der Weltranglistenerste nicht zum ersten Mal während des Turniers unterhalb des rechten Knies ein Tape anlegen lassen. Del Potro spielt nun am Sonntag (22 Uhr MESZ bei Eurosport) um seinen zweiten Grand-Slam-Titel.

"Das ist nicht die beste Art, ein Match zu gewinnen. Rafa ist der größte Kämpfer in unserem Sport, ihn so leiden zu sehen wie heute, tut weh", sagte der 29-Jährige nach seinem Sieg. Nadal erklärte: "Ich hasse es, aufzugeben, aber am Ende wurden die Schmerzen zu groß."

Auch 2009 hatte del Potro im Halbfinale von Flushing Meadows gegen Nadal gewonnen und anschließend seinen bislang größten Erfolg im Endspiel gegen den Schweizer Roger Federer gefeiert. Diesmal wartet entweder Wimbledonsieger Novak Djokovic (Serbien/Nr. 6) oder Kei Nishikori (Japan/Nr. 21) im Finale auf del Potro. Der zwischenzeitlich oft am Handgelenk verletzte Südamerikaner hatte offenbar selbst nicht damit gerechnet, in diesem Jahr das Finale zu erreichen: "Das bedeutet mir viel. Ich habe nicht erwartet, bei meinem Lieblings-Grand-Slam ein weiteres Grand-Slam-Finale zu erreichen", sagte er.

"Bei 2:2 im ersten Satz habe ich etwas im Knie gespürt"

Nadal hatte schon vor seinem Marathonmatch gegen den Österreicher Dominic Thiem am Mittwoch über fast fünf Stunden von "körperlichen Probleme" berichtet. Der 32-Jährige war da jedoch noch zuversichtlich, gegen del Potro wieder "bei 100 Prozent" zu sein. "Aber bei 2:2 im ersten Satz habe ich etwas im Knie gespürt", sagte Nadal.

Der 17-malige Grand-Slam-Champion leidet seit Jahren unter Schmerzen in beiden Knien, hervorgerufen durch Entzündungen der Patellasehnen. Am Ende der vergangenen Saison hatte Nadal wegen der gleichen Verletzung das ATP-Finale in London vorzeitig beendet. Bei Grand-Slam-Turnieren brach er zum dritten Mal nach den Australian Open 2010 und 2018 ein Match ab. Sein Start im Davis-Cup-Halbfinale in der kommenden Woche ist fraglich.