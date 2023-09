Von Markus Schäflein

Der Deadline Day ist vorüber, und der FC Bayern hat keine Holding Six. So weit, so schlimm, aber das bedeutet natürlich nicht, dass die Transfer-Taskforce des Rekordmeisters einfach aufgibt. Nach SZ-Informationen haben die Taskforce-Mitglieder nach Lektüre des Online-Portals 90min.ch herausgefunden: "Die Holding Six ist nichts anderes als ein defensiver Mittelfeldspieler." Das vereinfacht die Sache nun, und an diesem Montag will Uli Hoeneß Kontakt zur VdV aufnehmen. Nachdem CEO Jan-Christian Dreesen zunächst versehentlich den Verband deutscher Verkehrsunternehmen angeschrieben hatte, nimmt Hoeneß die Sache nun selbst in die Hand und wendet sich an die Vereinigung der Vertragsfußballspieler.

Vereinslose Spieler können ja auch nach Schließen des Transferfensters verpflichtet werden, vermutlich gehen sie einfach durch die Tür. Und im Arbeitslosen-Camp der Spielergewerkschaft befinden sich vier defensive Mittelfeldspieler - okay, damit Thomas Tuchel anbeißt: Das Unemployed Camp der Player's Labour Union bietet four Holding Sixes. Nämlich Kenneth Miguel Eligon (zuletzt SC Düsseldorf-West), Sebastian Jakubiak (Septemvri Sofia) und Fernando Darián Tissone (ACD Sangiustese). Eher abzuraten ist allerdings von Yannik Möker (FSV Zwickau) - er wird zwar auch unter "DM" geführt, hat aber zu viel Offensivdrang.

Sollte unter den genannten Kandidaten keiner geeignet sein, könnte es der FC Bayern auch machen wie das Land Niedersachsen: Als Maßnahme gegen den Lehrermangel will das Kultusministerium ehemalige Mitarbeiter fragen, ob sie Lust haben, wieder einzusteigen. Blöd nur, wie das Portal News4teachers berichtete: "Ministerium will Pensionäre anschreiben, hat aber deren Personalakten nicht mehr." Das immerhin kann dem FC Bayern nicht passieren, seine Weggänge sind ja fein säuberlich bei transfermarkt.de gelistet. Ein Kandidat fällt allerdings weg: Javi Martínez ist zwar gefühlt in Rente, aber bei Qatar SC unter Vertrag - und geeignet wäre er offenbar auch nicht mehr. In drei Einsätzen in dieser Stars-League-Saison hat er schon zwei Tore erzielt.