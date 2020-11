In leeren Stadien finden Naturfilmer derzeit ganz neue Objekte. Und diese sind längst nicht so scheu wie die Tiere in der Wildbahn.

Von Ulrich Hartmann

Das Auerhuhn trillert, die Grille zirpt, die Ente schnattert, der Frosch quakt. Auch das leicht panische Gurren im Paarungsruf des Brillenbären ist wissenschaftlich belegt. Die Phonetik der Fauna, populär dank Tierfilmer wie Bernhard Grzimek und Heinz Sielmann, hat Wahrnehmung und Sprache verändert. In leeren Fußballstadien, in denen es in diesen Tagen hallt wie in Pampa, Tundra und Prärie, finden Naturfilmer neue, spannende Objekte: den röhrenden Coach, den bellenden Trainer, den blökenden Übungsleiter. Deren Laute dienen nicht der Brunft, wohl aber als Angriffsschrei und Verteidigungssignal. Dokumentarfilmer brauchen sich nicht erst hinter Werbebanden auf die Lauer oder im grasgrünen Tarnanzug an die Seitenlinie zu legen. Trainer neigen nicht zur Scheu, und die Mikrofone der TV-Sender sind bis zum Anschlag geöffnet. Gewöhnungsbedürftig erscheint bisweilen die schrille Tonlage bekannter Artgenossen, die in Interviews sonst eher dezent daher kommen.

Ultrascharf dokumentiert wurde soeben eine Drohgebärde des Mönchengladbachers Marco Rose. Ein Aufbäumen in Braunbär-Manier samt gefährlichem Grollen brachte ihm kurz vor Schluss die gelbe Karte. Anstatt seine für späte Gegentore anfällige Mannschaft umso trotziger zu beschallen, wurde er ganz ruhig, nahm sich absichtlich zurück und sah die Strategie des Silentium belohnt. Befreit von akustischem Stress, gelangte Gladbach gegen Leipzig zum Erfolg. Animalisches Brüllen macht nicht immer alles besser. Sielmann hätte aus einem anderen Grund seine Freude gehabt: Er wurde in Mönchengladbach-Rheydt geboren.