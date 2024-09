Der Fußball kennt die Hand Gottes, und wer großes Spielglück erfährt, hat redensartlich den Papst in der Tasche. In Paderborn ist die Hilfe von oben jetzt institutionalisiert, denn das ortsansässige Erzbistum firmiert beim SC Paderborn fortan als „Top-Partner“, das ist in der Sponsoringpyramide des Zweitligisten die vierte Kategorie. Die Katholische Kirche reiht sich dort ein neben Getränke- und Baumärkten sowie Handwerks- und Sanitärbetrieben.