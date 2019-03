3. März 2019, 19:25 Uhr Hängende Spitze Im Büßerkleid nach Ückendorf

Kapitän Stambouli kann einen Hauch von Würde wahren, als die Ultras von ihm die Binde einfordern - das Schlimmste steht ihm noch bevor.

Von Philipp Schneider

Weltgeschichtlich betrachtet hat Benjamin Stambouli Glück gehabt. Vorerst. Er hat einen Hauch Würde wahren dürfen, als er zum Rapport anschleichen musste beim höchsten Würdenträger der Schalker Nordkurve, der in vollem Ornat erschien. Jener "Capo", der sein Kreuz mit der Breite eines Ivar-Regals in eine Bomberjacke gezwängt hatte, einer der "Vorsänger", wie die Anführer der Ultras gerne verharmlosend bezeichnet werden. Stambouli, das ist nicht selbstverständlich, durfte beim schweren Gang zur Kurve sogar sein blaues Trikot tragen, die roten Stollenschuhe und dazu die hübschen blau-weiß geringelten Stutzen. Die Unterredung mit dem Capo geriet kurz. "Beschissenes Spiel mit Vorsatz", knurrte jener die Anklage, Stambouli war geständig, rückte die Armbinde raus, die der Capo der Mannschaft als Insigne mit der Aufschrift "Nordkurve" in Erwartung großen Sports im Sommer nur geliehen hatte. Und die ihren Träger als Kapitän von Kurvengnadentum auszeichnete. Nach einem 0:4 gegen Fortuna ist Schluss mit Gnade. "Wir sind kleine Spieler, Schalke ein großer Verein", stammelte Stambouli.

In den nächsten Tagen kommt es erst knüppeldick für den Kapitän. Wenn er die Binde zurückhaben möchte, muss er nach Gelsenkirchen Ückendorf pilgern wie König Heinrich IV. bei seinem Besuch bei Papst Gregor VII. auf der Burg Canossa (der einzige historische Präzedenzfall). "Sie krochen bald auf Händen und Füßen vorwärts", berichtete der Geschichtsschreiber Lampert von Hersfeld im Jahr 1077. "Hier stand Heinrich nach Ablegung der königlichen Gewänder ohne alle Abzeichen der königlichen Würde barfuß und nüchtern, vom Morgen bis zum Abend. So verhielt er sich am zweiten, so am dritten Tage." Drei Tage nüchtern? Auf Schalke ist dann Schluss mit Würde.