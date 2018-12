16. Dezember 2018, 18:45 Uhr Hängende Spitze Go VW-Trabi, go

Hannovers Pirmin Schwegler leistet einen Beitrag zum Thema "Auto der Zukunft", indem er den "VW-Trabi" erfindet - ein Produkt, das 30 Jahre nach dem Mauerfall ein Zeichen für moralische Hygiene setzen könnte.

Von Thomas Hahn

Typisch deutsche Autoindustrie. Tut immer so fortschrittlich, und dann kommen die guten Ideen doch wieder aus dem Ausland. In diesem Fall von einem Schweizer Fußballprofi, der immerhin im Automobil-Bundesland Niedersachsen spielt: Pirmin Schwegler hat seinen Klub Hannover 96 zwar nicht vor dem 0:4 gegen den FC Bayern bewahren können. Dafür hat er einen überzeugenden Beitrag zum Thema "Auto der Zukunft" geleistet, indem er das Kräfteverhältnis zwischen Bayern und Hannover 96 mit dem Unterschied zwischen einem vollgetankten Lamborghini und einem leeren "VW-Trabi" beschrieb.

Der VW-Trabi. Am Horizont erscheint in scharfen Umrissen eine Vision. Die Kreuzung aus Volkswagen und Trabant wäre ein Produkt, das fast 30 Jahre nach dem Mauerfall ein Zeichen setzt. Der Westen hat nach der Wende nie Kompromisse gemacht, weil er immer davon ausging, dass er alles besser mache. Der Trabi war ein Symbol für die Zukunftsvergessenheit der DDR. Dabei hätte sich gerade VW was abschauen können vom Humor, für den der Trabi durchaus auch stand. Die meiste Zeit seiner Fertigung zwischen 1957 und 1991 galt er als veraltet, laut und dreckig, und im VEB Sachsenring Automobilwerke Zwickau war man so souverän, daran nichts zu ändern. Der Ruf der VW-Fahrzeuge war und ist besser, was allerdings auch auf Kosten eines Dieselskandals ging.

Der neue VW-Trabant könnte sich zu seinen miesen Abgaswerten bekennen und trotzdem eine Brücke schlagen zwischen Ostalgie und Marktwirtschaft. Für die Umwelt wäre das schlecht, aber großartig für die moralische Hygiene im vereinten Deutschland. Natürlich müsste der Wagen den Namen seines Ideengebers tragen. VW-Trabant Schwegler. Allerdings sollte er besser laufen als Hannover 96, sonst wird die Vision zum Ärgernis.