Von Martin Schneider

Die Geschichte kurioser Fußballpreise ist lang, es gab zum Beispiel in den Kindertagen des Privatfernsehens mal den "ran-FuXX", der sogar mal nicht an Stefan Effenberg ging, weswegen dieser der Trophäe vor laufender Kamera die Legitimation absprach ("Scheiß X da"). Es gab auch mal den "Bravo Otto", der von der Zeitschrift Bravo Sport meistens an Sean Dundee oder Mehmet Scholl verliehen wurde. Wer Sean Dundee war, muss bitte in einer Bravo-Sport-Ausgabe des Jahres 1996 nachgelesen werden.

Seit dieser Saison vergibt der TV-Sender Sky an jedem Samstag den "Didi-Man", benannt nach dem TV-Experten Dietmar Hamann ("Didi"), der ihn an den seiner Meinung nach verdientesten Spieler ("Man") des Spieltags gibt. An einem Bundesliga-Samstag herauszuragen ist natürlich keine schlechte Sache und an Hamanns Kompetenz besteht auch kein Zweifel, allerdings kämpft der Preis noch mit seiner vor allem unter Spielern eher geringen Prominenz. Als der Dortmunder Mats Hummels im Oktober ausgezeichnet wurde, entgegnete er, dass sich die Existenz einer solchen Ehrung bisher seiner Kenntnis entzog ("Ich habe keine Ahnung, was das ist"). Als Union Berlins Grischa Prömel im Januar zum "Didi-Man" wurde, bezeichnete er dies zwar als "die größte Ehre in meiner bisherigen Karriere", wobei es allerdings Indizien für Ironie gab, weil er ebenfalls angab, von der Auszeichnung bisher noch nie gehört zu haben.

Immerhin: Bei der Zeremonie wird diesem Umstand nun Rechnung getragen. Als der Freiburger Vincenzo Grifo am Samstag ausgezeichnet wurde, hielt der Reporter folgende Laudatio: "Herr Grifo, Sie sind der Didi-Man. Ich weiß nicht, ob Sie das kennen."