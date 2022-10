Rudelbildung mit Folgen: Schiedsrichter Daniel Siebert sprach in Augsburg in kürzester Zeit sieben Verwarnungen aus.

Glosse von Sebastian Fischer

Wahrscheinlich ist der Empfang für Gegner in der Bundesliga nirgends so freundlich wie in Augsburg. In der Hymne singt ein Kinderchor: "Und jeder Gastverein / soll hier willkommen sein. Denn Fußball-Freundschaft / ist für uns Pflicht." Vor dem Anpfiff bekommt der gegnerische Kapitän eine Marionette aus der Augsburger Puppenkiste geschenkt.

Was anschließend geschieht, ist jedoch längst in anderer Hinsicht berüchtigt, so musste man Daniel Siebert verstehen. Der Schiedsrichter zeigte in einer von wildem Kampf geprägten Partie des FC Augsburg gegen den VfL Wolfsburg zehn gelbe Karten, davon fünf nach einer sogenannten Rudelbildung nach zwei (mit Gelb bestraften) Fouls, wobei sich genau genommen zwei Rudel bildeten: Einmal auf dem Platz, einmal daneben, vor der Augsburger Ersatzbank, wo sich der FCA-Manager Stefan Reuter und Wolfsburgs Trainer Niko Kovac zankten. Siebert überraschte das nicht: "Dass so etwas in Augsburg gegen Wolfsburg passieren kann, da muss man ehrlich sein, darauf waren wir eingestellt", sagte er.

Da das Problem unter Schiedsrichtern des DFB offenbar bekannt ist, sollte es nicht mehr lange dauern, bis das Regelwerk um einen Augsburg-Paragraphen erweitert wird. Eine Geisterbank als Bestrafung würde sich anbieten, so würde von außen weniger provoziert. Hilft das nicht, darf Augsburg nur noch unter der Auflage mitspielen, nicht so entsetzlich aggressiv und kompakt zu verteidigen. So würde vermieden, dass man als Gegner zwangsläufig über Abwehrbeine fällt - was wiederum Frust, Rudelbildungen und gelbe Karten zur Folge hat.

Alternativ könnten sie immerhin vor dem Anpfiff etwas Ehrlicheres singen: "Und jeder Gastverein / sollte vorgewarnt sein. Denn Fußball-Feinsinn / zählt für uns nicht." Oder sie könnten wenigstens thematisch passende Marionetten aus der Puppenkiste verschenken. Dann bekäme jeder gegnerische Kapitän zukünftig eine Blechbüchsenarmee überreicht.