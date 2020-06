Vladimir Darida ist nun als Langstreckler in die Bundesliga-Geschichte eingegangen: Seit Beginn der Datenerfassung spulte niemand mehr Kilometer als er in einem Spiel ab - aber auch nach 14,65 Kilometer fand er nicht sein Glück.

Die Frage ist jetzt die nach dem Motiv: Warum rennt dieser Vladimir Darida so viel? Er spielt doch Fußball. Die Spurensuche führt ins Berliner Olympiastadion, vielleicht inspiriert ihn dort die Laufbahn, die den Rasen in intensivem Blau mit ein bisschen Weiß umrandet, den Klubfarben von Hertha BSC. 15 Weltrekorde wurden dort in der langen Geschichte des Leichtathletik-Stadionfestes Istaf aufgestellt, der letzte im August 2014 von einer gewissen Anita Wlodarczyk: 79,58 Meter, Hammerwurf.

Wlodarczyk ist Polin, Darida ist Tscheche, ein unscheinbarer zudem. Eher als zur Hertha nach Berlin würde er zu VW nach Wolfsburg passen: Er läuft und läuft und läuft ... - und deshalb hätte er längst als "Zatopek der Liga" bekannt sein müssen. Vielleicht liegt es ja in den Genen; Daridas Landsmann, der im Jahr 2000 verstorbene Emil Zatopek, gewann 1952 in Helsinki drei Mal Olympia-Gold (5000 m, 10 000 m, Marathon). Eine kleine Lauf-Legende ist jetzt auch Vladimir, 29, seit Beginn der Datenerfassung spulte niemand jemals mehr Kilometer als er in einem Bundesligaspiel ab: 14,65! Nicht in Berlin, auswärts, in Dortmund. Freuen wollte sich Darida nicht: Lieber hätte er ein Tor erzielt - nicht 0:1 verloren. Wie ihn aber trösten? Ein Wechsel zum Hammerwurf wird zur Frustbewältigung nicht unbedingt empfohlen.