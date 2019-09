In der Fußball-Bundesliga tauchen nun auch Trainer in Spielerstatistiken auf. Das trägt dem gestiegenen Wert des Coaches Rechnung. Spieler werden sich also künftig überlegen, wen sie provozieren.

Seit Erfindung der Bundesliga weiß jedes fußballinteressierte Kind, was "bes. Vork." bedeutet. Diese Abkürzung für "besonderes Vorkommnis" findet sich in jenen heiligen Statistiken ("bes. Vork.: Kargus pariert Strafstoß von G. Müller, 79."), die seit Jahrzehnten auf die immer gleiche Weise über Aufstellungen, Auswechslungen und Platzverweise Auskunft geben. Am Wochenende stand in der Statistik aus Leipzig: "Gelb: Halstenberg, Nagelsmann". Und in Mainz: "Gelb-Rot: Schwarz, unsportl. Verhalten". Jedes fußballinteressierte Kind weiß: Nagelsmann und Schwarz sind die Trainer.

Dass Trainer jetzt plötzlich in Spielerstatistiken auftauchen, ist ein bes. Vork., das dem gestiegenen Wert des Trainers Rechnung trägt. Trainer kosten inzwischen Ablösesummen, sie halten sich Berater und haben Klauseln, und es ist nur folgerichtig, dass sie jetzt auch nach vier gelben oder einer gelb-roten Karte gesperrt werden. Die Gefahr einer Sperre lässt die Trainer endlich so wichtig werden wie die Spieler, die Trainer rücken nun immer mehr ins Zentrum des Spiels und bereichern es um ungeahnte neue Varianten. Spieler werden sich künftig überlegen, ob sie nicht mehr ihren Gegenspieler, sondern den gegnerischen Trainer provozieren, damit der vom Platz fliegt und der Gegner führungslos ist; Zuschauer werden "Der hat schon Gelb!" rufen, wenn sie den gegnerischen Trainer am Rasenrand sehen; Co-Trainer werden Cheftrainer, die mit drei gelben Karten belastet sind, mitten im Spiel auswechseln und in die Kabine schicken, um eine Sperre zu vermeiden; Trainer werden sich mit Absicht eine vierte gelbe Karte abholen, um nächste Woche beim leichteren Spiel zu fehlen und nicht übernächste Woche beim schwereren Spiel. Und wenn sie eine "unnötige gelbe Karte" sehen, werden Trainer selbstverständlich in die Mannschaftskasse einzahlen.