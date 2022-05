Bald in himmelblau: Erling Haaland.

Dortmunds norwegischer Stürmer Erling Haaland wechselt im Sommer zu Manchester City in die englische Premier League. Beide Klubs verkündeten eine grundsätzliche Einigung.

Von Javier Cáceres

Die Fußball-Bundesliga wird um eine attraktive Figur ärmer. Wie zunächst der börsennotierte Bundesligist Borussia Dortmund in einer Ad-hoc-Mitteilung und dann auch Manchester City bestätigten, hätten alle Parteien über einen Wechsel des norwegischen Spitzenstürmers Erling Braut Haaland, 21, zum Spitzenreiter der englischen Premier League "dem Grunde nach Einigung" erzielt.

Über konkrete Details schwiegen sich die Parteien aus - die Verträge waren am Dienstag noch nicht unterzeichnet. In der Ad-hoc-Meldung des Bundesligisten hieß es allerdings, der "positive Effekt" auf die Bilanz von Borussia Dortmund werde sich in einer Größenordnung von 35 bis 40 Millionen Euro bewegen.

Medienberichten zufolge beläuft sich die festgeschriebene Ablösesumme für Haaland auf 60 Millionen Euro. Dieser Betrag liegt unter dem bisher kolportierten Betrag von 75 Millionen Euro. Nach Informationen der Londoner Zeitung The Times liegt das Gesamtvolumen der Investition durch City allerdings bei rund 100 Millionen Euro. Das ergebe sich aus einer Vertragsabschlussprämie für Haaland, sowie den Maklergebühren für seine Berateragentur. Haaland wird von der Firma des kürzlich verstorbenen Spieleragenten Mino Raiola vertreten, er wird bei City einen Fünfjahresvertrag antreten.

Haaland war vor circa zweieinhalb Jahren aus Salzburg zum BVB gestoßen. Er hat in seiner Dortmunder Zeit zwar keinen Meistertitel, wohl aber einen DFB-Pokal gewonnen, und in 66 Bundesliga-Spielen 61 Tore geschossen. Allein diese Zahlen machten ihn - neben dem Franzosen Kylian Mbappé von Paris Saint-Germain - zu einem der attraktivsten Kaufobjekte des aktuellen Transfermarkts. Neben Manchester City hatten sich auch die spanischen Spitzenklubs FC Barcelona und Real Madrid um Haalands Dienste beworben. Am Ende machte City das Rennen. Dort hatte schon Haalands Vater Alf-Inge gespielt.