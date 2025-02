Die Mona Lisa von Leonardo da Vinci hängt im Louvre in Paris. Wer sie anschauen will, könnte demnächst zusätzlich zum regulären Museumseintrittspreis noch ein Extraticket bezahlen müssen - für den Zugang zu einem Raum, in dem die Mona Lisa dann ganz alleine hängt. Sie ist weder eitel noch introvertiert, aber der Louvre braucht Geld, deshalb könnte die Ansicht der Mona Lisa künftig extra kosten.

Keine schlechte Idee auch für Fußballklubs! Man müsste Erling Haaland nicht mal allein in einen Raum sperren, um ihn dort von Touristen fotografieren zu lassen. Aber man könnte für Tickets von Spielen, in denen der Norweger mitwirkt, einen ähnlichen Zuschlag erheben, wie ihn das Museum plant. Das wäre übrigens mit allen besonders wertvollen und berühmten Fußballern möglich.

Am Dienstagabend trifft in der Champions League Erling Haaland (Manchester City) auf Real Madrid mit den drei sauteuren Ikonen Vinícius Júnior, Jude Bellingham und Kylian Mbappé (alle zwischen 150 und 200 Millionen Euro). Dies legitimierte einen vierfachen Topzuschlag auf den regulären Kartenpreis. Nächsten Samstag trifft in der Bundesliga der Leverkusener Florian Wirtz (140 Millionen Euro) auf die beiden Münchner Jamal Musiala (140 Millionen) und Harry Kane (90 Millionen). Die drei derzeit wertvollsten Spieler der Bundesliga ermöglichten einen dreifachen Zuschlag. Und übernächsten Freitag spielen in der zweiten Liga Hertha BSC und der 1. FC Nürnberg gegeneinander mit den derzeit wertvollsten Zweitligaspielern Ibrahim Maza (12 Millionen) und Stefanos Tzimas (10 Millionen). Das erlaubte immerhin noch einen doppelten Zuschlag.

Prinzip verstanden? Wertvolles anzuschauen, könnte künftig einfach noch mehr kosten. Wie die Mona Lisa das findet? Sie schweigt. Aber das Lächeln könnte gaaanz langsam aus ihrem Gesicht verschwinden.