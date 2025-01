Von Sven Haist, London

Bei der Verkündung der Vertragsverlängerung von Erling Haaland bei Manchester City lohnte es sich, auf die Details zu achten. Im dazu veröffentlichten Video setzte sich der Torjäger an einen Schreibtisch, an dem die einzige Lampe im Raum auf ihn gerichtet war, und schrieb einen Brief. „Liebe Verteidiger“, formulierte Haaland, der nach seinem Treffer am Sonntag beim 6:0 gegen Aufsteiger Ipswich Town in der Liga nun 112 Tore in 125 Pflichtspielen für City erzielt hat: Es tue ihm leid, dass er sich auch in Zukunft weiter in den Strafräumen der Premier League herumtreiben werde.