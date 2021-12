BVB-Sieg gegen Fürth:Nachhallen um Erling Haaland

Eine persönliche Ehrenrunde beim Heimspiel-Jahresabschluss? Das sehen Transfer-Spekulanten als Zeichen eines nahenden Abschieds des Norwegers - doch Die Sachlage gibt das in Dortmund nicht her.

Von Freddie Röckenhaus

Julian Brandt, neuerdings wieder Nationalspieler, und am Mittwochabend zweifacher Vorlagengeber, fasste es diesmal in seiner intelligent-unverblümten Art zusammen: "Das war mal wieder ein Arbeitssieg". Aber im Moment gehe es eben nur darum, immer die drei Pflichtpunkte einzusammeln, die man braucht, um vom FC Bayern an der Tabellenspitze nicht gänzlich abgehängt zu werden. Schönheits-Medaillen konnte Borussia Dortmund beim nur zahlenmäßig deutlichen 3:0 gegen das abgeschlagene Tabellen-Schlusslicht Greuther Fürth nicht reklamieren.

Und wie meist bei den in dieser Saison oft glanz- und ideenlosen Siegen der Dortmunder, hallten Spielzüge und Aktionen auf dem Platz weniger nach, als die beinahe schon verzweifelten Mutmaßungen und Gerüchte um Dortmunds Mittelstürmer Erling Haaland. Der 21jährige hatte per Hand-Elfmeter zum 1:0 getroffen, dann auf Brandts Vorlage per Kopfball das 2:0.

Donyell Malen steuerte, ebenfalls nach Vorarbeit von Brandt kurz vor Schluss noch das 3:0 bei. Nach dem letzten Heimspiel des Jahres verabschiedeten sich die BVB-Spieler vor den Resten der Südtribüne, bei nur 15.000 zugelassenen Zuschauern in der Riesenschüssel von Dortmund. Und Haaland schritt noch die übrigen Tribünen ab, in einer Art persönlicher Ehrenrunde.

Das ist für den jungen Norweger, mit ein paar leicht exzentrischen Gewohnheiten, eigentlich nichts Besonderes. Aber in Zeiten von Dauer-Transferdebatten, in denen die ganze Welt nur noch wie in endlosen Managerspielen endlos Spekulationen betreibt, wohin Haaland demnächst oder bald oder doch nicht wechselt, wurden Haalands Weihnachtsgrüße ans Pubklikum vor allem in Spanien und England sofort wieder zum sicheren Zeichen eines unmittelbar bevorstehenden Wechsels hochgejazzt.

Die Sachlage gibt das nicht her. Aber das scheint im Karussell der Fußball-Fake-News keine Rolle zu spielen. Der BVB, das klingt nachvollziehbar und logisch, würde einem Wechsel von Haaland mitten in der Saison niemals zustimmen. So die gesammelte Chefetage. Dortmund will nach wie vor Meister werden, auch wenn das Spiel gegen Fürth mal wieder wenig Anlass zu Hoffnungen gab. Ohne Haaland, soviel Aussagekraft hatte das laue Spiel gegen die wackeren Fürther schon, wäre das ein unmöglicher Auftrag. Mit Haaland bleibt vorerst alles möglich. Ein vorzeitiger Wechsel von Haaland ist beim BVB kategorisch ausgeschlossen.

Und ob der Torjäger auch über den Sommer hinaus bleibt, oder von einer ominösen Ausstiegsmöglichkeit im Sommer 2022 Gebrauch macht, das wird beim BVB inzwischen eher optimistisch beurteilt. Die Marktlage für Haaland und seinen Berater Mino Raiola dürfte in 2022 alles andere als optimal sein, weil Corona, nun mit der neuen Omikron-Variante, weiterhin auch den europäischen Fußball in Schach hält. Wirtschaftlich dürfte also ein Wechsel Haalands auch für den Spieler und seinen Berater 2023 mehr Sinn machen. Verhandelt werden soll das zwischen dem BVB und der Haaland-Seite bis etwa Februar. Aber Fakten spielen im Gewirr der Transfer-Verschwörungstheoretiker wohl eine eher untergeordnete Rolle.

Auch für Dortmunds Trainer Marco Rose ging es nach dem Abpfiff eher um die Abwehr von Diskussionen um das angebliche Versagen seiner Mannschaft und den bevorstehenden Zerfall. Alles Unfug, polterte Rose, und verwies nicht zu Unrecht auf die erreichten 34 Punkte in der Bundesliga nach 16 Spielen. Dabei nahm Rose vor allem den Sky-Experten und früheren Bayern-Spieler Didi Hamann ins Visier: "Der nagelt praktisch seit Saisonbeginn immer nur gegen uns."

Immerhin aber sei der BVB die einzige Mannschaft, die Bayern München die Führungsrolle streitig mache, und auch dazu stehe. Auch nach der umstrittenen 2:3-Niederlage im direkten Duell sei dies so. "Eigentlich könnten sich doch alle darüber freuen." Rose räumte allerdings ein, dass die Leistungen bisweilen enttäuschend seien, ebenso wie das Ausscheiden aus der Champions League.

Dortmunds letzte Aufgabe des Jahres ist ein Auswärtsspiel bei Hertha BSC. Die Haaland-Märchen wird der BVB ohnehin nicht stoppen können.