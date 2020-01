Die Rückennummer passt schon mal. Und auch sonst hört sich alles nach einem Riesen-Coup an, den Borussia Dortmund da zur Saison-Halbzeit gelandet hat. Die "17", mit der der 19 Jahre junge Erling Haaland demnächst auflaufen soll, hat beim BVB zuletzt Pierre-Emerick Aubameyang getragen. Und weil sich bei der Borussia seit dem erstreikten Abgang des Torjägers zum FC Arsenal keiner mehr so richtig als Mittelstürmer zeigen konnte oder wollte, elektrisiert die Nachricht den ganzen Klub. Vielleicht sind es ein bisschen viele Erwartungen, die sich mit Haaland verbinden, allerdings: Könnte man Mannschaften am Reißbrett designen, dann wäre der Norweger wohl tatsächlich so etwas wie das letzte fehlende Puzzleteil.

Wenn Dortmunds bisweilen so herrlich schwebendem Ensemble in den gewissen Momenten etwas fehlte, dann ein Mittelstürmer, der sich für so gut wie nichts interessiert, außer dafür, den Ball ins Tor zu befördern. Fast immer, wenn es in der BVB-Geschichte besonders gut lief, war diese Position herausragend besetzt: in den Neunzigern mit Stéphane Chapuisat und Karl-Heinz Riedle, später mit Marcio Amoroso, dann mit Lucas Barrios und Robert Lewandowski, mit denen der BVB die Meistertitel 2011 und 2012 holte; und zuletzt eben mit Aubameyang. Nur im Spielsystem von Trainer Lucien Favre war bisher kein Platz für einen Mittelstürmer.

Der blonde Haaland, Typ Babyface, ist zwar erst 19 Jahre alt, aber für seinen bisherigen Klub Red Bull Salzburg hat er im abgelaufenen Kalenderjahr immerhin 28 Tore in 22 Pflichtspielen erzielt, acht davon im letzten halben Jahr in der Champions League. Haaland schien fast schon vertragsreif verbandelt mit Manchester United zu sein; sein umstrittener Berater Mino Raiola, der auch für die Geschäfte von Zlatan Ibrahimovic, Paul Pogba und anderen zuständig ist, verhandelte im Auftrag der Haaland-Familie außerdem mit Chelsea, Juventus Turin und RB Leipzig.

Die Chancen auf Einsätze und Weiterentwicklung sind für Haaland beim BVB am besten

Den britischen Telegraph ließ Raiola genüsslich wissen, dass "18 Klubs Angebote vorgelegt" hätten. Haaland ist nicht nur der meist begehrte junge Spieler auf dem Markt, begehrter noch als Dortmunds ebenfalls 19-jähriger Jadon Sancho; Raiola hatte ihm obendrein eine Ausstiegsklausel in den Vertrag in Salzburg hinein verhandelt - eine Klausel, die ihn mit einer auf 20 Millionen Euro fixierten Transfersumme höchst erschwinglich gemacht hat. Zumindest angesichts der aktuellen Maßstäbe im dauer-hysterischen Transfermarkt.

Wenn nun kommende Woche das Dortmunder Trainingslager in Marbella beginnt, wird man sehen, was die größte Unbekannte in dieser vermeintlich so aufdringlich richtigen Reißbrett-Lösung zu all dem sagt. Von Lucien Favre ist bisher nämlich nicht bekannt, dass in seiner Spielidee Platz für einen typischen Mittelstürmer wäre. Favre scheint das Konzept des Strafraum-Helden für weitgehend überholt zu halten. Mancher BVB-Beobachter wiederum hält im Gegenzug diese Ansicht für überholt. Man darf also gespannt sein, ob Haaland, der trotz seiner 1,94 Meter Körpergröße ein technisch anspruchsvoller Spieler ist, von seinem Trainer tatsächlich gleich integriert, sprich: aufgestellt wird.

Dass der Rest der Fußball-Welt Haaland für eine Art Nachwuchsgenie hält, mit langer Übersetzung, aber so schnell unterwegs wie Aubameyang oder sein neuer Dortmunder Mitspieler Achraf Hakimi, wird beim Coach gewiss Eindruck machen. Aber bekannt ist auch, dass Favre sich im vergangenen Sommer ausdrücklich gegen den Kauf eines echten Mittelstürmers positioniert hatte. Dortmunds Macher Hans-Joachim Watzke und Michael Zorc sollen es schließlich aufgegeben haben, ihrem Trainer einen echten Stürmer aufzudrängen, den dieser dann doch nicht aufstellen würde. Inzwischen scheint das Eis aber leicht angetaut zu sein, der Charme der Personalie Haaland wirkt überwältigend. Vor allem die Aussicht auf seine Trefferquote.