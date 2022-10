FC Bayern:Erneuter Kreuzbandriss bei Giulia Gwinn

Der FC Bayern München und die deutsche Fußball-Nationalmannschaft müssen lange auf Außenverteidigerin Giulia Gwinn verzichten. Der Verdacht eines erneuten Kreuzbandrisses bei der 23-Jährigen hat sich bestätigt. Wie der Münchner Bundesligist am Montag mitteilte, wurde Gwinn am Sonntag bereits operiert. Für sie ist es nach 2020 der zweite Kreuzbandriss.

Die SZ-Redaktion hat diesen Artikel mit einem Inhalt von Twitter angereichert Um Ihre Daten zu schützen, wurde er nicht ohne Ihre Zustimmung geladen. Inhalt jetzt laden Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Twitter angezeigt werden. Damit werden personenbezogene Daten an den Betreiber des Portals zur Nutzungsanalyse übermittelt. Mehr Informationen und eine Widerrufsmöglichkeit finden Sie unter sz.de/datenschutz. Dieser externe Inhalt wurde automatisch geladen, weil Sie dem zugestimmt haben. Zustimmung widerrufen und Seite neu laden

"Das ist ein sehr harter Schlag für Giulia und wir fühlen alle mit ihr. Wir werden sie bei allem so gut wir können unterstützen und wünschen ihr viel Kraft", sagte die Sportliche Leiterin der Bayern-Frauen, Bianca Rech.

Gwinn hatte sich am vergangenen Mittwoch in einer Trainingseinheit der DFB-Frauen die schwere Verletzung im Knie zugezogen. Das ergaben eingehende Untersuchungen nach ihrer Rückkehr nach München. Gwinn hatte bereits im EM-Qualifikationsspiel gegen Irland im September 2020 einen Kreuzbandriss erlitten und sich danach zurückgekämpft. Sie gehörte bei der Europameisterschaft in England zum Stamm des Nationalteams.