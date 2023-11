Kommentar von Felix Haselsteiner

Farbe im Schnee ist bei Skirennen ungefähr so besonders wie weiße Kreide auf Fußballfeldern, weshalb der Schreck über das grelle Orange in Gurgl im Ötztal auch schnell wieder nachließ. Vier Aktivistinnen und Aktivisten hatten am Samstag während des Slaloms den Zielraum gestürmt, ihre Farbe verteilt und den zweiten Durchgang so für einige Minuten unterbrochen. Ein bisschen Aufregung entstand, dann ging das Rennen weiter.