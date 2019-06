10. Juni 2019, 18:51 Uhr Gummersbach Liga zwei Abstieg der Heimat

Ein Tor fehlt: Der Handball-Traditionsklub hadert mit dem Liga-Finale, weiß aber um seine tiefsitzenden Probleme. Nun soll ein kompletter Reset erfolgen.

Von jöma, Hamburg

Dass am Schluss nur ein Tor fehlte bei 1772 Treffern, die bei den Spielen des VfL Gummersbach in 34 Spielen gefallen waren, macht es natürlich noch ein bisschen bitterer. Selbst als das Spiel bei der SG Bietigheim beim Stand von 25:25 beendet war, hatten die Oberbergischen noch eine Chance. Minden hätte nur einen Treffer benötigt, um die 30:31-Niederlage bei den Eulen Ludwigshafen (deren 31. Tor fiel 28 Sekunden vor der Schlusssirene) noch abzuwenden. Doch der Treffer blieb aus. Stattdessen waren die Eulen gerettet, weil das Torverhältnis gegenüber Gummersbach einen Treffer besser war. Der vermeintliche Absteiger aus Ludwigshafen hatte in den letzten vier Spielen genau so viele Punkte gesammelt wie zuvor in 30 Partien, nämlich sieben. Auch Bietigheim hätte ein einziges Tor mehr gegen Gummersbach gereicht, um in der Handball-Bundesliga zubleiben.

Am Ende des dramatischsten Abstiegsfinales der Geschichte in der Handball-Bundesliga, in der manchmal sekundenweise die vermeintlichen Absteiger wechselten, traf es neben Bietigheim den ehemaligen Rekordmeister. Jenen Klub, der wie beim Fußball der Hamburger SV als Dino bezeichnet wurde und bis heute nach zwölf deutschen Meisterschaften, fünf DHB-Pokalsiegen, und elf Europacup-Siegen noch immer neben dem Rekordmeister-Nachfolger THW Kiel und dem alten und neuen Meister SG Flensburg-Handewitt der Klub ist, der für den deutschen Handball steht. Die Marketingexperten des VfL sehen ihren Verein sogar als "Heimat des Handballs".

"Die Bilder sprechen für sich, man sieht weinende Männer", sagte VfL-Trainer Torsten Greve dem Sender Sky. Die einzige Führung, ein 23:22 durch Pouya Norouzi in der 54. Minute nach zeitweise vier Toren Rückstand der Gummersbacher hatte nicht den erwünschten Aufbruchseffekt. Der beste Schütze Norouzi (sechs Tore) war 45 Sekunden vor Spielende auch der tragische Held, indem er den wohl entscheidenden Fehlpass spielte. Spiegel-Online titelte: "Tradition in Trümmern."

Heiner Brand, der ehemalige Bundestrainer und Weltmeister, neben Hansi Schmidt, Joachim Deckarm und Erhard Wunderlich einer der größten VfL-Spieler der Historie, bekam den Niedergang ausgerechnet als Kommentator jenes Spieles mit, in dem die SG Flensburg-Handewitt in Düsseldorf Meister wurde. Hinterher sagte er um Fassung ringend: "Es tut weh, wenn der eigene Verein abgeht." Es sei "ein großer Verlust für die Bundesliga. Künftig fehlt ein großer Name." Nach 53 Jahren erstmals, die Bundesliga war 1966 gegründet worden.

Aber nicht nur Brand hatte es kommen sehen. Der Sinkflug begann schon vor Jahren. Zuletzt wurde der Klassenerhalt zweimal mit Mühe als Tabellenfünfzehnter gesichert. Wirtschaftlich konnte der VfL schon länger nicht mehr mit den Spitzenklubs mithalten. Schon viermal (1996, 2000, 2009 und 2011) wurde der Lizenzentzug nur mit Hilfe von Fans und Förderern in letzter Sekunde verhindert und ehemaligen ein ähnliches Schicksal, wie es den früheren deutschen Meister TuSEM Essen getroffen hatte. Auch zuletzt gab es wieder Probleme mit der Liquidität. Immerhin hat Gummersbach die Lizenzbedingungen für die zweite Liga in der Saison 2019/2020 erfüllt. Das sei "eine positive und wichtige Meldung", sagt VfL-Geschäftsführer Christoph Schindler.

Aber wie geht es jetzt weiter nach Jahren schlechter Vereinspolitik? Andreas Thiel, einst unter dem Spitznamen "Hexer" Torhüter der Gummersbacher und des Nationalteams, sagte dem Sportinformationsdienst: "Das ist schon ein hartes Brett", aber der Wiederaufstieg sei nicht unmöglich. Man müsse nur "mit Verstand" eine neue Mannschaft zusammenstellen. "Die Chance zum kompletten Reset ist jetzt da", sagt der heutige Anwalt.

Ähnlich klingt das bei Brand, der aber bisher offiziell nicht darüber nachdenkt, ob er bei seinem alten Verein eine maßgebliche Funktion übernehmen würde. Man müsse nur "die sportlichen und organisatorischen Voraussetzungen für eine sofortige Bundesliga-Rückkehr schaffen", sagt er. Allerdings müsse man ein vernünftiges Konzept entwickeln. In jedem Fall wünsche er sich den schnellen Wiederaufstieg: "Der VfL gehört in die Bundesliga."