Guillaume Martin ist Frankreichs neue Hoffnung bei der Tour - und gilt als Philosoph des Pelotons. Ein Gespräch über Spitzenreiter Roglic, Radrennen in der Pandemie und was Nietzsche mit Bergetappen zu tun hat.

Interview von Jean-Marie Magro

Der Franzose Guillaume Martin, 27, führt im Radsport ein ungewöhnliches Dasein: Er gilt als der Intellektuelle im Peloton. Der Mann aus der Normandie ist einer der wenigen Fahrer, die neben ihrer Karriere einen Studienabschluss erwarben; Martin trägt einen Mastertitel in Philosophie. In seiner Freizeit schrieb er etwa das Buch "Sokrates auf dem Velo", in dem Philosophen die Tour de France bestreiten.