In Ilkay Gündogan tritt ein bedeutender Nationalspieler zurück, der im Ausland deutlich mehr Anerkennung erhielt als in Deutschland. Zum Abschied hinterlässt der bisherige Kapitän zwei Botschaften.

Von Christof Kneer

Natürlich wäre das eine ganz hervorragende Pointe. Wenn Ilkay Gündogan sich irgendwann im Frühjahr 2026 wieder hinsetzt, um ein Statement zu entwerfen, wenn er ein wenig an den Formulierungen herumfeilt wie an einem schönen Spielzug und wenn er dann zum Beispiel schreibt, er sei „nach einigen Wochen Bedenkzeit zu dem Schluss gekommen, dass es an der Zeit ist, meine Karriere in der Nationalmannschaft wieder aufzunehmen“. Wenn er es also macht wie unlängst vor der EM Toni Kroos, der eine ganze Nationalmannschaftskarriere lang sein Mitspieler und Gegenspieler und jedenfalls sein Schicksal war.