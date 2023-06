Ilkay Gündogan:Der Champions-League-Sieger-Kapitän ist zurück

Nach seiner sehr erfolgreichen Saison bei Manchester City soll sich Ilkay Gündogans neuer Stellenwert auch in der Nationalmannschaft zeigen. Was seine bevorzugte Position angeht, sendet er eine kleine Botschaft an den Bundestrainer.

Von Christof Kneer

Als Ilkay Gündogan am Montag im Dienste des deutschen Fußballs auf einem Pressepodium in Frankfurt saß, spielte Pep Guardiola bei einem Prominententurnier in Spanien Golf. Guardiola ging allerdings mit einem schweren Handicap auf die Runde. Nach allem, was aus Spanien überliefert wurde, gelang es Guardiola nahezu nie, sich auf seine Schläge zu konzentrieren. Immer wollte ihm irgendwer zum Champions-League-Titel gratulieren, und immer wieder wurde ihm dieselbe Frage gestellt: Was denn nun mit Ilkay Gündogan werde, seinem Kapitän bei Manchester City, jenem Mann, der auf dem Platz als eine Art Prokurist dafür Sorge trägt, dass Guardiolas große Pläne angemessen in die Tat umgesetzt werden?