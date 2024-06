Ilkay Gündogans Rolle beim DFB :Der Führungsdiener

Von Christof Kneer

Zwei Tage vor dem deutschen Eröffnungsspiel wurde überraschend bekannt, dass der Deutsche Fußball-Bund einen Kapitän nachnominiert hat. Diese Nachricht wurde en passant von der Pressesprecherin verkündet, hinterher fand sich ein kleines Statement des Bundestrainers auf der Website. Auf erstaunlich wenig Interesse stieß diese Spitzenmeldung, denn eigentlich ist es eine nahezu heilige Sache, Kapitän der deutschen Fußball-Nationalmannschaft zu sein. Daraus folgt, dass die zuständigen Kapitäne unbedingt zu den heiligen Spielern gezählt werden müssen, so wurde am Mittwoch eine große Sache verblüffend profan vollzogen. Erst am späteren Nachmittag hieß es, Emre Can sei nun „im DFB-Quartier in Herzogenaurach angekommen“