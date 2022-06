Ilkay Gündogan in der Nationalmannschaft:Rückennummer elfeinhalb

Von Christof Kneer, München

Um zu verstehen, wie kompliziert die Karriere von Ilkay Gündogan manchmal ist, hilft es vielleicht, nochmal in die Debatten nach dem Spiel gegen England hineinzuhorchen. Fans, Reporter und die berüchtigten Spieler-Umfelder haben sich zwei widersprüchliche Thesen zugeflüstert, die beide plausibel klangen. Hansi Flick hätte Ilkay Gündogan niemals auswechseln dürfen, raunten die einen und meinten, genau in jener 83. Minute sei der deutschen Elf jene Ballsicherheit abhandengekommen, mit der das Gegentor in der Schlussphase vielleicht zu verhindern gewesen wäre. Quatsch, konterten andere, Gündogan sei doch erkennbar müde gewesen, schließlich habe er eine Saison in der anstrengendsten Liga der Welt hinter sich.

Und der Spieler selbst? Wie gesagt, es ist kompliziert. Als Ilkay Gündogan später in der Interviewzone erschien, sagte er in der ihm eigenen verbindlichen Souveränität ein paar Sätze, die man als verschlüsselte Botschaften lesen konnte. Man hätte in der Schlussphase cooler sein und den Ball besser halten müssen, solche Sachen. Mögliche Übersetzung: Mit mir, Ilkay Gündogan, wäre das nicht passiert. Allerdings berichten Menschen, die Gündogan nach der Partie in der VIP-Zone erlebten, von einem völlig entspannten Spieler, der weder dem Trainer noch dem Abend etwas vorzuwerfen hatte.

Kam der deutschen Mannschaft mit seiner Auswechslung die Ballsicherheit im Mittelfeld abhanden? Ilkay Gündogan (rechts) beim Spiel gegen England.

Die Geschichte von Ilkay Gündogan und der deutschen Nationalmannschaft ist bekannt, aber es gibt jetzt eine neue Staffel. Was bisher geschah, war, dass Gündogan bei erfolgreichen Turnieren wegen Verletzungen fehlte und bei nicht erfolgreichen Turnieren ein bisschen mitspielte. Und auch, dass ihm der Regisseur aus billigen dramaturgischen Gründen eine Nemesis namens Toni Kroos in die Handlung geschrieben hatte - einen Konkurrenten, der nicht nur ziemlich gut war und ist, sondern auch noch dermaßen ähnlich spielt, dass ein Spieler von diesem Typus in der Startformation meist ausreichte.

Gündogan konkurriert mit Leon Goretzka, aber auch mit Thomas Müller

Das ist jetzt der neue Dreh in dieser Serie: Kroos hat seinen Platz geräumt, aber dass Gündogan diesen Platz auch abbekommt, ist noch lange nicht ausgemacht. Zwar ist der 31-Jährige vielfältig verwendbar, er kann im hinteren, mittleren, vorderen und inzwischen auch im ganz, ganz vorderen Mittelfeld eingesetzt werden - aber es scheint sein Schicksal zu sein, dass er, der aufgrund seiner Qualität unbedingt spielen muss, immer auf Konkurrenten trifft, die noch unbedingter spielen müssen. Im aktuellen Fall ist es so, dass Gündogan einem massiven Bayern-Block gegenübersteht - Spielern wie Joshua Kimmich (hinteres Mittelfeld), Leon Goretzka (mittleres Mittelfeld) und Thomas Müller (ganz, ganz vorderes Mittelfeld), die vor nicht allzu langer Zeit mit dem Trainer Flick zusammen tausend Titel gewonnen haben.

Das Mittelfeld richtig abzumischen, wird für Flick eine sehr schöne, aber womöglich auch sehr spielentscheidende Luxusaufgabe. Würde er Gündogan weiter hinten neben Kimmich platzieren, hätte er dort eine stille Autorität gewonnen, die den Mitspielern ein Gefühl der Geborgenheit vermittelt, weil sie unter Druck jeden Ball dort abliefern könnten und wüssten: Der Gündogan verliert ihn nicht. Gleichzeitig hätte Flick in dieser relevanten Zone aber eine Menge Körperlichkeit verloren, Gündogan besitzt ein schmaleres Paar Schultern als Goretzka, und er ist sowieso nicht der Typ Türsteher, der sich Eindringlingen in den Weg wirft.

Würde der Bundestrainer sich für einen offensiven Gündogan entscheiden (was Gündogan am liebsten wäre), müsste er ihm wohl die Planstelle von Thomas Müller anvertrauen, was Thomas Müller nicht am liebsten wäre. Wer Flick am Freitag vor der dritten Nations-League-Partie gegen Ungarn zuhörte, würde Gündogan empfehlen, eher nicht auf Müllers Platz zu spekulieren. Müller sei "ganz wichtig", schwärmte Flick, die Mannschaft brauche erfahrene Kräfte, "die auf Topniveau Leistung abrufen. Er ist ein Spieler, der jeder Mannschaft gut tut". Das trifft zwar alles auch auf Gündogan zu. Aber es klang wie ein klares Bekenntnis zu Müller.

Manchmal sagen Spieler, dass sie gerne zur Nationalelf fahren, weil sie dann mal was anderes sehen als im Verein. Gündogan sagt das nicht, es wäre auch geschwindelt. Er trifft beim DFB zwar andere Kollegen als bei Manchester City, aber ansonsten sieht er genau das Gleiche.

In Manchester ist die Lage ähnlich: Da sind Rodri und De Bruyne unantastbar

Man übertreibt nicht, wenn man Gündogan einen Weltklassespieler nennt, der, wie Flick möglicherweise sagen würde, jeder Mannschaft gut tut. Jahrelang war Gündogan ein großer Meister des kleinen Passes, manchmal musste man die Szenen ein wenig zurück spulen, um jene kluge Spielverlagerung zu entdecken, mit der Gündogan wieder mal ein Tor vor-vor-vorbereitet hatte. Unter Pep Guardiola hat er sich inzwischen sogar zu einem Torjäger auf leisen Sohlen entwickelt, der, wie gerade geschehen, mit zwei Mittelstürmertoren die Meisterschaft für Manchester City entscheidet. Aber er wurde halt auch in diesem Spiel nur eingewechselt.

Tor zum Titel: Mit diesem Treffer bescherte Ilkay Gündogan (in hellblau) Manchester City die fast schon verloren geglaubte Meisterschaft in der englischen Premier League.

Das Muster, das Gündogan beim DFB vorfindet, kennt er schon aus dem Verein: In beiden Fällen schätzen ihn die Trainer über die Maßen, aber er hat es stets mit unantastbaren defensiven (Kimmich/Rodri) und unantastbaren offensiven (Müller/De Bruyne) Mittelfeldspielern zu tun. Und die Spieler zwischen vorne und hinten (hier Goretzka, dort Bernardo Silva) verfügen über spezielle Skills, von denen die Trainer manchmal meinen, dass sie eine halbe Stiefelspitze besser zur Mannschaft passen als die Skills von Ilkay Gündogan. Er ist dann wieder die Nummer elfeinhalb in der Startformation.

Gündogan ist Weltstar und Edelstreservist, und er macht die bestmögliche Miene zum komplizierten Spiel, obwohl er die Debatten im tiefsten Innern manchmal gar nicht versteht. Er sieht sich als prägenden Premier-League-Spieler der vergangenen Jahre und eigentlich in jeder Startelf der Welt, und er findet auch, dass ein Spieler, der einer Mannschaft so viel Rhythmus geben kann wie er, selbst genügend Spielrhythmus braucht. Gündogans Vertrag in Manchester läuft nur noch bis 2023, er wird diesen Transfersommer genau beobachten und auch, ob und wie sich seine Rolle bei Guardiola verändert. Ausgeschlossen ist es nicht, dass er Manchester in diesem Sommer noch verlässt, aber es ist nicht sehr wahrscheinlich. Manchester muss keine Ablösesumme erzielen für Spieler, die ein Jahr später ablösefrei wären (Grund: Reichtum). Und Gündogan muss nichts überstürzen, er spielt oft genug und findet im Zweifel immer was (Grund: Qualität).

Im Moment geht Ilkay Gündogan jedenfalls davon aus, dass er bis November nahe genug an Pep Guardiolas Stamm-Elf dran sein wird, um im deutschen WM-Auftaktspiel mindestens 83 Minuten zu spielen.