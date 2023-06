Mehr als die Champions League konnte İlkay Gündoğan in Manchester nicht gewinnen - also sucht der 32-Jährige sein Glück nun in Spanien.

Von Javier Cáceres, München

Manchester City hat den Kampf um seinen Kapitän İlkay Gündoğan, 32, offenbar verloren. Wie die gut informierte katalanische Sportzeitung El Mundo Deportivo am Mittwochabend berichtete, unterzeichnete der deutsche Nationalspieler am Mittwoch in München einen Vertrag über zwei Spielzeiten beim spanischen Meister FC Barcelona. Der Kontrakt verlängere sich automatisch um eine Spielzeit, wenn Gündoğan in seiner zweiten Barcelona-Saison mindestens die Hälfte aller Pflichtspiele bestreiten sollte.

Der vormalige Dortmund- und Nürnberg-Profi wechselt ablösefrei, da sein Vertrag bei City am 30. Juni ausläuft. Eine offizielle Bestätigung für den Transfer nach Barcelona stand am Abend zwar noch aus - allerdings hatte sich Sportdirektor Mateu Alemany am Mittwoch nach München begeben. Dort soll sich Gündoğan auch der obligatorischen sportmedizinischen Untersuchung unterzogen haben.

Gündoğan gilt als Wunschspieler von Barcelona-Trainer Xavi Hernández. Der frühere Weltklassespieler soll beim Transfer die entscheidende Rolle gespielt haben. Gündoğan schlug Angebote aus Saudi-Arabien und vom FC Arsenal aus. Erst am Montag hatte City-Trainer Pep Guardiola seiner Hoffnung Ausdruck verliehen, Gündoğan - der vor nicht einmal zwei Wochen mit City Champions-League-Sieger wurde und als Kapitän die Trophäe in Empfang nahm - von einer Vertragsverlängerung überzeugen zu können.