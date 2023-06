Von Sven Haist, Istanbul

Auf den Jubelbildern des erstmaligen Champions-League-Siegers Manchester City steht Ilkay ­Gündo­gan inmitten seiner Mannschaft. Dabei hatten ihm seine Kumpels Jack Grealish und Bernardo Silva bei der Siegerehrung eigentlich einen speziellen Platz freigehalten - in vorderster Position, unmittelbar vor den Fotografen. Doch als Gündogan mit dem Pokal in den Händen auf sein Team zulief, entschied er sich spontan, nicht den Anweisungen der Kollegen zu folgen. Stattdessen bahnte sich Gündogan den Weg durch den Spielerpulk, bis er dort ankam, wo er sich als Teamplayer am wohlsten fühlt: in der Mitte. Und in dieser Mitte seiner Kameraden verbrachte er nun den schönsten Moment seiner Karriere, als er um kurz nach Mitternacht Ortszeit den Henkelpott in die Höhe stemmte. Trainer Pep Guardiola, der ihn als ersten Spieler seiner Amtszeit in Manchester 2016 verpflichtet hatte, warf ihm auf dem Siegerpodest eine Kusshand zu.