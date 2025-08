Was wäre diese Sportwelt ohne den Videobeweis? Ohne all die Perspektiven, Winkel und Vergrößerungstechniken? Womöglich könnte man viele Stunden seiner Lebenszeit anders nutzen, sich zum Beispiel wie einst einfach so über den Schiedsrichter ärgern. Die Sportwelt liefe dann aber Gefahr, die neueren bewegenden Geschichten zu verlieren, die eben nur das bewegte Bild liefert. Sei es in Gladbach, Getafe oder in, warum eigentlich nicht, Guadeloupe.