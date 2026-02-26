In den Werbevideos des Fußball-Weltverbandes (Fifa) wirkt Guadalajara wie eine friedfertige Stadt. Eine Kameradrohne fliegt über die Altstadt und fängt den Sonnenuntergang hinter der Kathedrale ein. Auf dem geschmückten Vorplatz begegnen sich Musiker und Tänzer mit Sombrero. Immer wieder zu sehen: der goldene WM-Pokal.