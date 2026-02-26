Zum Hauptinhalt springen

WM-Austragungsort MexikoGastgeber in Angst

Lesezeit: 6 Min.

Kann hier in 100 Tagen Fußball gespielt werden? Das Estadio Akron in Guadalajara.
Kann hier in 100 Tagen Fußball gespielt werden? Das Estadio Akron in Guadalajara. (Foto: ULISES RUIZ/AFP)

Nach der Ermordung eines Kartell-Bosses eskaliert rund um den WM-Austragungsort Guadalajara die Gewalt. Anwohner trauen sich nicht aus ihren Häusern, Kinder nicht zur Schule. Doch Fifa-Präsident Infantino verspricht: „Alles wird fantastisch sein.“

Von Ronny Blaschke, Mexiko-City

In den Werbevideos des Fußball-Weltverbandes (Fifa) wirkt Guadalajara wie eine friedfertige Stadt. Eine Kameradrohne fliegt über die Altstadt und fängt den Sonnenuntergang hinter der Kathedrale ein. Auf dem geschmückten Vorplatz begegnen sich Musiker und Tänzer mit Sombrero. Immer wieder zu sehen: der goldene WM-Pokal.

Zur SZ-Startseite

Fußball-Weltverband
:Im Reich von König Gianni I.

Seit genau zehn Jahren steht Gianni Infantino an der Spitze der Fifa – und prägt eine beispiellose Skandalära. Ein Ende ist nicht abzusehen: Kurz vor der Fußball-WM wird er noch scham- und hemmungsloser.

SZ PlusVon Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Lesen Sie mehr zum Thema

SZ Stellenmarkt
:Entdecken Sie attraktive Jobs

In anspruchsvollen Berufsfeldern im Stellenmarkt der SZ.

  • Medizin, Gesundheit & Soziales
  • Tech. Entwicklung & Konstruktion
  • Consulting & Beratung
  • Marketing, PR & Werbung
  • Fahrzeugbau & Zulieferer
  • IT/TK Softwareentwicklung
  • Tech. Management & Projektplanung
  • Vertrieb, Verkauf & Handel
  • Forschung & Entwicklung
Jetzt entdecken

Exklusive Gutscheine für SZ-Abonnenten:

Zur SZ-Startseite