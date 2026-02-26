In den Werbevideos des Fußball-Weltverbandes (Fifa) wirkt Guadalajara wie eine friedfertige Stadt. Eine Kameradrohne fliegt über die Altstadt und fängt den Sonnenuntergang hinter der Kathedrale ein. Auf dem geschmückten Vorplatz begegnen sich Musiker und Tänzer mit Sombrero. Immer wieder zu sehen: der goldene WM-Pokal.
WM-Austragungsort MexikoGastgeber in Angst
Nach der Ermordung eines Kartell-Bosses eskaliert rund um den WM-Austragungsort Guadalajara die Gewalt. Anwohner trauen sich nicht aus ihren Häusern, Kinder nicht zur Schule. Doch Fifa-Präsident Infantino verspricht: „Alles wird fantastisch sein.“
Von Ronny Blaschke, Mexiko-City
