Kolumbien ist bei der WM vorzeitig in die K.-o.-Phase eingezogen. Die Südamerikaner gewannen zum Abschluss des zweiten Gruppenspieltags trotz einer lange Zeit schwachen Chancenverwertung 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo und sicherten sich damit nach zwei Siegen aus zwei Spielen als erste Mannschaft der Gruppe K das Ticket für das Sechzehntelfinale. Daniel Munoz (76.) traf für das Team von Trainer Néstor Lorenzo, bei dem der FC-Bayern-Stürmer Luis Díaz erneut in der Startelf stand.