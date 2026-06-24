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Gruppe KKolumbien nach 1:0 in der K.-o.-Phase

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Kolumbien ist bei der WM vorzeitig in die K.-o.-Phase eingezogen. Die Südamerikaner gewannen zum Abschluss des zweiten Gruppenspieltags trotz einer lange Zeit schwachen Chancenverwertung 1:0 (0:0) gegen die Demokratische Republik Kongo und sicherten sich damit nach zwei Siegen aus zwei Spielen als erste Mannschaft der Gruppe K das Ticket für das Sechzehntelfinale. Daniel Munoz (76.) traf für das Team von Trainer Néstor Lorenzo, bei dem der FC-Bayern-Stürmer Luis Díaz erneut in der Startelf stand.

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