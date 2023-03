Der TV Großwallstadt verpflichtet zur neuen Saison Stefan Salger von den Eulen Ludwigshafen. Der 26-jährige gebürtige Allgäuer soll den Klub auf der rechten Rückraumposition verstärken und vor allem in der Abwehr auf dieser Halbposition eingesetzt werden. Durch seine Größe von 2,07 Metern sei er auch als weiterer möglicher Innenblockspieler vorgesehen, schrieb der TVG am Freitag in einer Vereinsmitteilung. In der Saison 2021/2022 war Salger mit mehr als 160 Feldtoren einer der gefährlichsten Spieler der Liga. Zuvor gehörte Salger zwei Jahre lang dem Bundesligakader der MT Melsungen an. "Ich freue mich sehr, dass sich Stefan für den TVG entscheiden hat. Er besitzt eine Menge Erfahrung, auch schon aus Liga 1. Gerade was seine Gefährlichkeit aus der zweiten Reihe betrifft, bin ich mir sicher, dass er der Mannschaft und unserem Spiel sehr gut tun wird", sagte TVG-Geschäftsführer Michael Spatz.