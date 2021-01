Abschied per Video

Kevin Großkreutz, Weltmeister von 2014, beendet mit 32 Jahren seine Profikarriere. "Nach 15 Jahren ist es für mich an der Zeit, dem Profifußball tschüss zu sagen", erklärte der zuletzt vereinslose Großkreutz in einem am Sonntag auf Instagram veröffentlichten Video. Darin zeigte er einige Höhepunkte seiner Karriere, die mit Musik untermalt wurden.

Mit Borussia Dortmund wurde Großkreutz unter Trainer Jürgen Klopp zweimal Meister (2011, 2012) und Pokalsieger (2012). Er bestritt sechs Länderspiele und wurde von Bundestrainer Joachim Löw 2014 in den WM-Kader berufen. Beim Turnier in Brasilien blieb er jedoch ohne Einsatz. "Unfassbar, diese vielen Momente", sagt er im Video: Es sei "vielleicht keine Bilderbuchkarriere" gewesen, aber: "Fehler macht jeder, das Wichtigste ist, dass man dazu steht." Großkreutz stand bis Oktober beim Drittligisten KFC Uerdingen unter Vertrag. Einen Einstieg bei einem Amateurverein schloss er nicht aus.