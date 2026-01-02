Der Abschied von Nationalspieler Pascal Groß vom Fußball -Bundesligisten Borussia Dortmund ist perfekt. Der 34 Jahre alte Mittelfeldspieler wechselt zurück zu seinem alten Arbeitgeber Brighton & Hove Albion, wie der BVB am Freitag bestätigte. Groß erhält beim Tabellen-14. der englischen Premier League einen Vertrag bis Juni 2027.

In der Mitteilung des BVB bedankte sich Groß für die zurückliegenden 18 Monate im Trikot der Schwarz-Gelben. „Für mich ist ein Lebenstraum in Erfüllung gegangen, für Borussia Dortmund spielen zu dürfen“, sagte er.

Groß verlässt Dortmund sechs Monate vor Ablauf seines Vertrags, für die Seagulls bestritt er bereits zwischen 2017 und 2024 insgesamt 228 Premier-League-Spiele. Groß war am Freitag nicht mit ins Trainingslager des BVB nach Marbella gereist und für Gespräche freigestellt worden.

Zuletzt war Groß von Bundestrainer Julian Nagelsmann nicht mehr nominiert worden

Der Routiniert hatte zuletzt nicht mehr zu den Stammkräften im Team von Trainer Niko Kovac gehört. Für die Nationalmannschaft war Groß bei den beiden vergangenen Lehrgängen nicht nominiert worden. In Brighton dürfte er auf Spielpraxis im Hinblick auf die WM im Sommer in den USA, Kanada und Mexiko hoffen.„Er ist nun mit dem Wunsch einer Veränderung an uns herangetreten, durch die er sich mehr Spielzeit als bisher in dieser Saison erhofft“, sagte BVB-Sportdirektor Sebastian Kehl über den Wechsel.

„Ich schätze ihn als Spieler sehr“, hatte zuvor bereits sein neuer Teammanager Fabian Hürzeler über Groß gesagt. Über die Höhe der Ablösesumme äußerten sich die Vereine nicht. Es steht eine Summe von bis zu drei Millionen Euro inklusive Boni im Raum. Groß war im Sommer 2024 für sieben Millionen Euro nach Dortmund gekommen.