Pelés Rang in der Fußball-Geschichte:Die Größten unter den Großen

Pelés Rang in der Fußball-Geschichte

Gruppenbild mit später geborenen Helden: Pelé (in der Mitte vorne) posiert 2012 mit vier Tormaschinen, einem Lothar Matthäus und Sängerin Shakira (von unten links im Uhrzeigersinn): Lionel Messi, Matthäus, Ronaldo (nicht zu verwechseln mit Cristiano Ronaldo!), Shakira sowie Neymar jr., der mit dem Makel leben muss, Brasilien bisher keinen WM-Titel beschert zu haben.

Von Christof Kneer, München

Glaubt man einer Kurzgeschichte von Stephen King, dann liegt der Rock'n'Roll Heaven in Oregon. Elvis Presley ist dort Bürgermeister, Janis Joplin kellnert, und Roy Orbison und Buddy Holly laufen auf eine Art durch die Kulisse, die ihrer allgemein vermuteten Totheit tendenziell widerspricht. Auch Jimi Hendrix tritt jeden Abend auf, als wäre er lebendig, was er vermutlich auch ist, aber eben nur im Rock'n'Roll Heaven in Oregon.