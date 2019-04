2. April 2019, 17:46 Uhr Neuer DFB-Präsident Ein Kandidat "außerhalb des Präsidiums"

Am 27. September wählt der DFB-Bundestag nach dem Rücktritt von Reinhard Grindel einen neuen Präsidenten.

Vize-Präsident Rainer Koch überrascht mit der Ankündigung, man suche einen Kandidaten "außerhalb des Präsidiums".

Der Job könnte sich in Zukunft ändern. Vor allem die Liga drängt auf Struktur-Änderungen.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Immerhin, wer in den nächsten Tagen im Deutschen Fußball-Bund (DFB) formal das Sagen hat, ist klar. Die beiden Vize-Präsidenten Rainer Koch (60, höchster Amateur-Vertreter im Präsidium) und Reinhard Rauball (72, höchster Vertreter der Liga) übernehmen gemäß Satzung interimistisch die Führung. Diese Funktion kennt das Duo schon, es hat sie schon in den Wirren des Sommermärchen-Skandals gemeinsam ausgeübt, als der damalige Präsident Wolfgang Niersbach nicht mehr zu halten war.

Noch nicht so klar ist aber, wie es mittelfristig weitergeht - und wer beim Bundestag am 27. September an die Stelle des nun zurückgetretenen Präsidenten Reinhard Grindel rückt. Den einen Kandidaten, auf den es automatisch zuläuft, gibt es nicht. Doch Koch machte am Dienstag schon eine bemerkenswerte Mitteilung zum Thema: "Unser Ziel ist es jetzt, einen gemeinsamen Kandidaten von DFB und DFL außerhalb des Präsidiums zu finden, der die Anliegen des Amateurfußballs ebenso im Blick hat wie den Spitzenfußball."

Christoph Metzelder. (Foto: imago/Hartenfelser)

Einen Kandidaten "außerhalb des Präsidiums" finden? Das ist schon eine interessante Einlassung zu Beginn der Debatte um die Grindel-Nachfolge - und sie passt nicht gerade zu den bisherigen Usancen des größten Sportfachverbandes der Welt.

Grundsätzlich war die Tradition, dass der neue Mann aus den Reihen der eigenen Spitzenfunktionäre kommt. Liga- und Interims-Chef Rauball kann es aber nicht regulär werden, weil er bereits die Altersgrenze überschritten hat; Koch wiederum stößt bei der Liga auf Widerstand. In der DFB-Historie war oft auch der Schatzmeister ein geborener Nachfolge-Kandidat. Seit 2016 hat dieses Amt Stephan Osnabrügge inne. Aber es ist zu hören, er habe vor Funktionären schon mitgeteilt, dass er auch nicht Präsident werden wolle.

Kochs Aussage zugrundegelegt, steuert der DFB nun tatsächlich auf eine andere Lösung zu. Die Namen verschiedener früherer Aktiver geisterten zuletzt schon durch die Landschaft. Der von Philipp Lahm, der ja ohnehin in der EM-2024-Planung eine führende Rolle innehat, gehörte dazu, auch der des ehemaligen Nationalspielers Christoph Metzelder. Solche Personen ließen sich in der Öffentlichkeit ganz anders präsentieren als ein typischer Funktionär. Hinzu kommt, dass das Jobprofil fürs Präsidentenamt bald ohnehin ein etwas anderes sein könnte. Die Liga drängt schon lange auf Struktur-Veränderungen, wie Rauball am Dienstag noch einmal bekräftigte; auch mancher Amateur-Vertreter schließt sich dem an. Doch noch gibt es keine Einigkeit über das konkrete Modell.