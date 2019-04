2. April 2019, 17:44 Uhr Rücktritt von Reinhard Grindel Die Uhr ist abgelaufen

Reinhard Grindel verkündet seinen Rücktritt als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes.

Die Annahme einer Uhr von einem umstrittenen ukrainischen Funktionär war ein Fehltritt zu viel.

Er will seine hochdotierten Posten bei Fifa und Uefa zwar behalten - allerdings ist fraglich, ob er damit durchkommt.

Von Johannes Aumüller und Thomas Kistner

Am Montagabend hielt Reinhard Grindel, 57, noch einmal eine Rede als Präsident des Deutschen Fußball-Bundes (DFB). Er trat im Fußballmuseum in Dortmund auf die Bühne, eröffnete die neue "Hall of Fame" des deutschen Fußballs und lobpries dessen ewige Helden, Männer wie Helmut Rahn oder Uwe Seeler. Es war Grindels letzte Rede als Präsident des DFB.

Am Dienstagmittag erklärte der Niedersachse seinen Rücktritt, angesichts des immensen internen Widerstandes und immer neuer Verfehlungen, die in der Enthüllung über die Entgegennahme einer Luxus-Uhr von einem undurchsichtigen ukrainischen Funktionär kulminierten. In einer sehr gewundenen, persönlichen Erklärung entschuldigte sich Grindel, dass er den Geschenk-Vorgang falsch eingeschätzt habe. Relativ geräuschlos soll sich der Rückzug aus dem Präsidium in einer Telefonkonferenz vollzogen haben. Von den Vize-Präsidenten Rainer Koch und Reinhard Rauball gab es noch die üblichen Dankesworte. Aber: Seine Vorstandsämter im Weltverband (Fifa) und in Europas Fußball-Union (Uefa), die insgesamt mit fast 500 000 Euro jährlich dotiert sind, will Grindel behalten.

Somit endet Grindels Amtszeit an der Verbandsspitze nach nicht einmal drei Jahren. Er ist der DFB-Präsident mit der kürzesten Amtszeit seit einem gewissen Friedrich Wilhelm Nohe, der den Posten 1904/04 innehatte. Es war eine Amtszeit, in der er nie überzeugen konnte.

Auf 6000 Euro bezifferte Grindel den Wert der Pretiose

Im April 2016 war Grindel, damals CDU-Bundestagsabgeordneter und DFB-Schatzmeister, durch die Wirren des Sommermärchen-Skandals an die Spitze des Verbandes gespült worden. Rasch geriet er wegen regelmäßiger Fehltritte in die Kritik, intern wie extern. Schon im Herbst, rund um die EM-Vergabe 2024 an Deutschland, wurde er als "Streichkandidat" (SZ) beschrieben, für den es schwer werden dürfte, sich über die erste reguläre Amtszeit hinaus auf dem Posten halten zu können. Zu groß war da bereits der interne Widerstand.

In den vergangenen Tagen häuften sich der Druck und die Enthüllungen. Am Freitag berichtete der Spiegel, dass Grindel von Juli 2016 bis Juli 2017 als Aufsichtsratschef einer DFB-Tochtergesellschaft (DFB-Medien GmbH) insgesamt 78 000 Euro bezogen hatte, wovon die Öffentlichkeit nichts erfuhr und auch das Gros der anderen Spitzenfunktionäre im Verband offenkudnig nicht. Groß war der Aufruhr, und am Montagabend kamen weitere gravierende Sachverhalten dazu.

Zum einen zeigten SZ-Recherchen, dass in der Vergütungs-Affäre der Vorwurf im Raume steht, Grindel habe sogar einen Präsidiumsbeschluss missachtet. Kurz nach seiner Wahl hatte Grindel sich vom DFB-Präsidium, zusätzlich zu einer Aufwandsentschädigung von 7200 Euro, einen sogenannten Verdienstausfall von weiteren 7200 Euro genehmigen lassen, weil er wegen des neuen Postens auf sein Mandat als Abgeordneter im Bundestag sowie auf eine Rückkehr zum vormaligen Arbeitgeber ZDF verzichtete. Nach SZ-Informationen war diese Genehmigung durch das Präsidium aber mit dem Hinweis versehen, dass Änderungen an den Bezügen zu melden seien; demnach auch die Zusatzeinkünfte aus seinem Posten als Aufsichtsratschef der DFB-Medien GmbH.

Am späten Abend dann berichte die Bild, dass Grindel 2017 vom ukrainischen Oligarchen und Fußballfunktionär Grigorij Surkis eine Luxus-Uhr erhalten und nicht zurückgegeben habe. Auf 6000 Euro bezifferte Grindel anderntags selbst den Wert der Pretiose. So etwas anzunehmen, war ein mindestens doppelter Fauxpas. Zum einen dürfte sich - gerade auch international - längst rumgesprochen haben, dass so teure Geschenke Fußballfunktionären viel Ärger bereiten können, wie in der Vergangenheit unter anderem der FC-Bayern-Boss Karl-Heinz Rummenigge, der Ex-DFB-Präsident Theo Zwanziger und mancher im Jahr 2014 amtierende Fifa-Vorstand zu spüren bekamen. Und zudem ist Spender Surkis eine ganz besondere berüchtigte Gestalt in Europas Fußball.

In den Neunzigerjahren war sein Klub Dynamo Kiew sogar vom Europapokal ausgeschlossen worden, weil aus Surkis engem Umfeld damals versucht worden war, den spanischen Referee mit Pelzmänteln zu einer genehmen Spielsteuerung zu bewegen. Später war Surkis maßgeblich daran beteiligt, dass die Co-Bewerbung von Ukraine/Polen den Zuschlag für die EM 2012 erhielt, der bis heute unter strengem Korruptionsverdacht steht. Auch gab es ein Einreiseverbot in die USA für den Kiewer Geschäftsmann. Im Uefa-Vorstand war er trotzdem bis Februar 2019 aktiv, er stimmte bei der EM-Vergabe 2024 an Deutschland ab. Und seinen Posten räumte er nur nach einem heftigen inner-ukrainischen Konflikt mit seinem Widersacher Andrej Pawelko. Journalisten, die in dem Kontext recherchierten, beklagten sogar Morddrohungen, die sie in der Schweiz anzeigten.