Trainer Stefan Leitl wechselt laut einem Bericht des TV-Senders Sky von Bundesliga-Absteiger SpVgg Greuther Fürth zum Fußball-Zweitligisten Hannover 96. Demnach soll der 44-Jährige in der kommenden Saison das Amt des Chefcoaches bei den Niedersachsen übernehmen. Am Dienstag berichtete die Bild zudem über ein angebliches Treffen zwischen Leitl und den Club-Verantwortlichen in Hannover. Eine Bestätigung gab es nicht. Der aktuelle 96-Trainer Christoph Dabrowski kämpft derweil noch um seinen Job. "Es ist doch klar, dass ich Bock habe, hier weiterzumachen", sagte der 43-Jährige am Dienstag in einer Medienrunde. Dabrowskis Vertrag läuft nach dem Ende dieser Saison aus. Wie Sky berichtet, mache Leitl Gebrauch von einer Ausstiegsklausel in seinem Vertrag, der eigentlich noch bis 2023 gilt. Leitl hatte den Verein 2019 übernommen und im Vorjahr den Aufstieg geschafft. Seit dem vergangenen Wochenende steht der Abstieg des Schlusslichts bereits fest.