Fußball-Zweitligist SpVgg Greuther Fürth hat im Aufstiegsrennen ungewollt spielfrei bekommen. Die Profis des SV Sandhausen müssen in eine 14-tägige Quarantäne. Nach Ivan Paurevic und Denis Linsmayer sind am Dienstag zwei weitere Spieler positiv auf das Virus getestet worden. Das Gesundheitsamt Rhein-Neckar habe daraufhin eine zweiwöchige Quarantäne angeordnet, die am 18. April endet. Der SVS habe daher bei der Deutschen Fußball Liga (DFL) die Absetzung der Partien gegen Fürth am Freitag und den Hamburger SV (16. April) beantragt.

Am Mittwoch gab Greuther Fürth zudem die Vertragsverlängerung mit Julian Green per Option bis zum 30. Juni 2022 bekannt. Der 25 Jahre alte zentrale Mittelfeldspieler ist seit 2017 bei der Spielvereinigung. In dieser Saison stand Green bisher in 23 von 27 Partien auf dem Feld, schoss dabei sieben Tore und gab zwei Vorlagen. "Julian hat sich zu einem absoluten Eckpfeiler in unserem Team entwickelt", sagte Rachid Azzouzi, Geschäftsführer Sport. "Er ist nicht nur auf dem Platz, sondern auch abseits des Rasens ein wichtiger Teil für unser Mannschaftsgefüge."