Von Thomas Gröbner, München

Die Geschichte hätte eigentlich hier gleich zu Ende sein können. Schluss, aus, keine Diskussion, Veto von Mama Leitl. Noch mehr umgedrehte Fußballstutzen und dreckige Trikots in der Waschmaschine? Bitte nicht. Aber seine vier Brüder, die waren sich einig: Der Stefan, der Jüngste, der soll es ganz nach oben packen.

Am Wochenende wird sich der Wunsch der Brüder erfüllen, Stefan Leitl wird die Spielvereinigung aus Fürth am Samstag als Cheftrainer in die Bundesliga führen, gegen den VfB Stuttgart. Der 43-Jährige hat es ganz nach oben gepackt, mit einer Mannschaft, die der ein oder andere Beobachter eher als Absteiger denn als Aufsteiger gesehen hätten.

Die Mama, das vorneweg, die hat sich erweichen lassen, Stefan Leitl hat Fußballspielen dürfen. "Gott sei Dank hat mein Bruder Wolfgang sie umgestimmt", sagte Leitl einmal. Er ist keiner, der noch einen ausgefeilten Plan B hatte neben dem Ball. "Ich wurde da hineingeboren, und ich wollte nichts anderes." Der Leitl-Clan ist im bayerischen Amateurfußball eine große Nummer, Onkel und Bruder spielten schon beim FC Bayern München.

Auch Stefan Leitl bekam nach der A-Jugend einen Profi-Vertrag bei den Bayern, doch während seine Kollegen zur WM 1998 fuhren, wurde sein Vertrag nach zwei Jahren ohne Einsatz aufgelöst. Leitl war damals ein Suchender, fürs ZDF zeigte er seine Tricks. Jeden Tag flimmerte er jonglierend durch die WM-Übertragungen, zu Hause grübelte er: "Will ich das noch?" Der U21-Nationalspieler ging in die Bayernliga, holte dort Luft und legte eine beachtliche Karriere hin: Er spielte noch in Nürnberg, Unterhaching, Darmstadt und Ingolstadt. Er lernte eine Lektion: Dass nach einem Schritt zurück auch zwei Schritte nach vorne kommen können.

Eine eigentlich unmögliche Gleichung: jüngste Mannschaft + Mini-Etat = Aufstieg

In Fürth hat er nun ein Team zusammengezimmert aus jungen Hungrigen und aus verschmähten Bundesliga-Spielern, die noch etwas beweisen wollen. Die einen Schritt zurück machten, und jetzt zwei nach vorne. Die zweite Liga hat gestaunt über das schnörkellose Flachpassspiel, orchestriert von den Skandinaviern Branimir Hrgota und Havard Nielsen, die blitzschnelle Außenverteidiger in den ungedeckten Rücken der Abwehr schickten. Ein Fußball, der den Fürther Fans das Herz gewärmt hat.

Dabei begann alles mit einer Eiszeit: Von den Ultra-Anhänger wurde Leitl im Winter 2019 frostig empfangen. Dass er im Trikot des Erzrivalen 1. FC Nürnberg aufgelaufen war, wollten viele ihm nicht verzeihen. Längst ist die Stimmung aufgetaut. Leitl hat mit Manager Rachid Azzouzi Erstaunliches geleistet. Mathematisch war es eine Gleichung, die eigentlich nicht aufzulösen war und die ungefähr so aussah: Die jüngste Mannschaft + Mini-Etat = Aufstieg.

Mit seinem Co-Trainer Andre Mijatovic muss Leitl wieder mit dem kleinsten Etat der Liga haushalten (16 Millionen). Die zwei sind ein Gespann wie Feuer und Wasser. Mijatovic ist der Vulkan auf der Bank, Leitl der Buddha mit dem ewig gleichen Gesichtsausdruck, egal ob seine Mannschaft führt oder aus dem Pokal fliegt wie zuletzt gegen den Viertligisten Babelsberg. Man muss bei ihm genau zuhören, um die seltenen Pointen nicht zu verpassen, schrille Töne liegen ihm nicht. Trotzdem sei er ein "Kumpeltyp" in der Kabine, für den die Spieler "durchs Feuer gehen", sagt Peter Jackwerth.

Mit Leitl, heißt es, würde man sogar gemeinsam wieder absteigen

Jackwerth muss es wissen, elf Jahre war Leitl beim FC Ingolstadt, wo der Boss gerne in die Kabine stürmte. Er hat ihn damals zum Trainerjob überredet, als der Oberbayer als 35-Jähriger in der zweiten Liga noch weiterspielen wollte. Statt eines Vertrags legte Jackwerth ihm einen Plan vor: Leitl sollte die Stollen gegen die Taktiktafel in der U17 tauschen. Er fragte sich wieder: "Will ich das?" Monate hatte er daran zu knabbern, "das war kein freiwilliger Rücktritt", gab Leitl einmal zu. Es war erst einmal ein Schritt zurück.

Doch schon vier Jahre später war Leitl Cheftrainer und rettete dem Klub 2017 "den Hintern" in der zweiten Liga, wie Jackwerth am Telefon sagt. Allerdings scheiterte Leitl an den Ansprüchen in Ingolstadt, wo auch im Abstiegskampf eher feiner Fußball erwartet wurde. Das vertrug sich schlecht mit dem gnadenlosen Realismus, den Leitl predigt.

Das verträgt sich aber glänzend mit dem fränkischen Defätismus, wo es selbst nach Siegen nur bassd scho heißt und sich die Spielvereinigung selbst für "unaufsteigbar" erklärt hatte. Das ist aber mittlerweile nicht mehr zu halten. Der Aufstieg ist ja schon zum zweiten Mal passiert nach 2012, als der damalige Trainer Mike Büskens danach bierselig im offenen Bus durch Fürth kurvte. Ohne Heimsieg rauschte die Spielvereinigung damals wieder hinunter in Liga zwei, Büskens wurde mitten in der Saison ausgetauscht. Mit Leitl, heißt es aus Kleeblatt-Kreisen, würde man sogar gemeinsam wieder absteigen.

Die Frage für ihn ist nun: Kommen 34 Spieltage im Schleudergang auf 1400 Umdrehungen? Oder kann das Kleeblatt noch mal über sich hinauswachsen? Der Aufstieg war ein "Wunder", sagt Leitl, der Klassenerhalt wäre die Steigerung. Vielleicht sollte jemand in Fürth mal beim Papst nachfragen, ob der Vatikan sowas überhaupt im Angebot hat.