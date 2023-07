Die SpVgg Greuther Fürth hat Orestis Kiomourtzoglou verpflichtet. Der 25-Jährige kommt aus der ersten schottischen Liga, sein neuer Vertrag läuft nach Angaben des fränkischen Fußball-Zweitligisten über zwei Jahre mit der Option auf ein drittes. "Orestis bringt die Qualitäten mit, die wir für das defensive Mittelfeld gesucht haben", sagte Sport-Geschäftsführer Rachid Azzouzi, er sei erfahren, lautstark und könne "eine wichtige Rolle bei uns einnehmen". 27 Pflichtspiele absolvierte der gebürtige Münchner zuletzt für Heart of Midlothian FC, darunter drei in der Conference League. Davor spielte Kiomourtzoglou, der bei der SpVgg Unterhaching ausgebildet wurde, drei Jahre in der niederländischen Eredivisie für Heracles Almelo. Zuvor war Fürth bereits auf der Torwart-Position ein guter Transfer geglückt. Jonas Urbig, 19, zuletzt vom 1. FC Köln als Stammkraft zu Jahn Regensburg verliehen, ist nun als einjährige Leihgabe für Fürth aktiv.