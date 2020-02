Am Mittwochabend nach dem Training saß Rachid Azzouzi mit Stefan Leitl und den anderen Trainern der SpVgg Greuther Fürth beisammen. Mit Käse, Wurst, Brot und Bier begingen sie Leitls einjähriges Dienstjubiläum und unterhielten sich über die vergangenen 365 Tage und alte Zeiten. "Es war ganz nett", sagt Azzouzi. Es sind ruhige Tage an der Kronacher Straße, nicht nur, weil das Trainingszentrum des Fußballzweitligisten etwas abgelegen liegt, zwar in unmittelbarer Nähe zur Autobahn, aber umstellt von Bäumen. Es sind auch deshalb ruhige Tage, weil der Erfolg da ist und das im Februar 2020 auch jene anerkennen müssen, die den Fürthern weniger wohlgesonnen sind. In der vergangenen Saison musste Fürths Geschäftsführer Azzouzi ja noch Reden schwingen, um deutlich zu machen: Ja, es ist auch eine Leistung, Dreizehnter zu werden. Vor dem Heimspiel gegen Hannover 96 am Sonntag (13.30 Uhr) klingt das ganz anders.

Erfolg ist nicht immer leicht zu bemessen, weil er relativ ist und stets im Auge des Betrachters liegt, Azzouzi weiß das. Vor einem guten halben Jahr ließ sich deshalb ja tatsächlich die Frage stellen, ob es reicht, eine recht anständige Saison zu spielen, am Ende aber ins Schlingern zu geraten und sich zumindest in latente Abstiegsnot zu bringen. Weil die Fürther in der vorherigen Saison aber beinahe abgestiegen wären und sich erst durch ein erzittertes 1:1 in Heidenheim gerettet haben, findet Azzouzi: Vor dem Hintergrund dieses Beinahe-Absturzes war es durchaus ein Erfolg, noch einigermaßen souverän Dreizehnter geworden zu sein. Das heißt nun natürlich nicht, dass sich die Fürther damit begnügen. Weder damit, nur einigermaßen souverän zu sein, noch damit, Dreizehnter zu werden. Die Haltung ist diese Saison eine ganz andere.

Eine Erinnerung an eine Begegnung in Azzouzis Büro, vor etwas mehr als einem halben Jahr an einem ruhigen Sommertag im Norden Fürths: Azzouzi wusste nicht, was diese Saison bringen würde, er lehnte sich in seinem Bürostuhl zurück und stützte sich betont lässig mit dem Ellbogen auf einen zweiten Stuhl, der neben ihm stand. Es war Sommerpause, doch Azzouzi gab schon damals zu verstehen, noch bevor der erste Pass der Saison gespielt, noch bevor der erste Punkt errungen war: Fürth hat jetzt wieder Ansprüche.

In den Jahren zuvor war es ja eher so gewesen: Fürth kämpfte, um zu überleben, da blieb keine Zeit, sich Gedanken über Ansprüche zu machen - zu fordernd war die Wirklichkeit. Doch nun ist Fürth nach 20 Spieltagen Vierter, vier Punkte hinter Stuttgart. "Das müssen wir genießen", sagt Azzouzi mit einer Tonlage, als hebe er den Zeigefinger, dann meint er: "Es hat ja auch viel gebraucht, um dorthin zu kommen." Aber was macht die Fürther so gut? Warum sind sie dem ersten Platz näher als dem dreizehnten? Ist der derzeitige Höhenflug auf die Transfers vor dieser Saison zurückzuführen, also auf Azzouzis Arbeit? Ist er auf die Einheiten unter den Bäumen unweit der Autobahn zurückzuführen, also eher auf Leitls Arbeit?

Bei dieser Frage, sagt Azzouzi, da müsse er etwas ausholen: Im November 2017 sei er nach Fürth zurückgekehrt, "seitdem ist vieles aufgegangen. Wir haben einen richtigen Sprung in dieser Zeit gemacht." Erst der Last-Minute-Klassenverbleib in Heidenheim unter Trainer Damir Buric, dann Leitls Einstieg und schließlich kluge Kaderentscheidungen, einerseits mit Talenten wie Jamie Leweling, andererseits mit Spielern, die schon in der Bundesliga erste Fußspuren hinterlassen haben: Branimir Hrgota, Paul Seguin oder Havard Nielsen.

Jetzt ist der Erfolg da - und wenn es nach Azzouzi geht, soll er sich auch nicht gleich wieder aus dem Staub machen. Einerseits sagt er zwar: "Ich bin schon ein paar Jahre dabei, lange genug, um zu wissen, dass der vierte Platz eine Momentaufnahme ist." Andererseits betont er: "Wir dürfen nicht zufrieden sein. Jeder muss verinnerlichen, dass wir einen hohen Anspruch an uns selbst haben müssen." Und er hat auch den Eindruck: "Die Mannschaft ist gierig, sie will mehr." Mehr als einigermaßene Souveränität, mehr als Dreizehnter zu werden, ja sogar mehr als Platz vier.