Von Thomas Gröbner

Havard Nielsens Reise im deutschen Fußball begann mit einem Missverständnis. Einen "Krieger" habe Ralf Rangnick aus Norwegen zu RB Salzburg importiert, so war Nielsen von Salzburgs Sportdirektor Ende Juli 2012 angekündigt worden. Aber bei der Pressekonferenz saß kein furchteinflößender Wikinger auf dem Podest, sondern ein höflicher, blonder junger Mann, gerade 19 Jahre alt geworden. Rangnick jedoch sprach damals von einem "Krieger", der am Meer gelernt habe, um die Karriere zu kämpfen.

"Krieger? Das ist nicht das richtige Wort", sagt Havard Nielsen am Dienstag am Telefon. Seit seiner Zeit in Österreich ist viel passiert, aus dem Teenager ist ein Mann geworden, der sich selbst gut begreift. "Ernsthaftigkeit", das passe besser zu einem Norweger, findet der Angreifer der Spielvereinigung Greuther Fürth: "Wir sind ruhige Leute, die viel dafür tun, unsere Ziele zu erreichen."

In Fürth schießen sie gerade übers Ziel hinaus, es sind glückliche Tage für Nielsen und den Zweitligisten: Der Sieg im Frankenderby gegen Nürnberg war der fünfte in Serie, damit verdrängte Fürth den Hamburger SV von der Tabellenspitze. Der überragende Fußballer dabei war: Nielsen. Trotz zweier Tore wollte er aber kein Derbyheld sein, "ein kleiner vielleicht".

Der 27-Jährige ist keiner, der gern Aufhebens macht um sich, aber der schon früh Aufsehen erregt hat. Mit 16 debütierte er bei Valerenga Oslo in der ersten Liga. Danach folgte ihm ein Fernsehteam bis ins Jugendzimmer: ein kleiner Raum, voller Trikots und Medaillen. Die Regale bogen sich unter den Pokalen, die größeren hatte er vom Fußball, kleinere vom Tennis und vom Schach. Der Fußball war immer wichtig in der Familie.

Irgendetwas belastete Nielsen in seinen Anfangsjahren, so richtig kam er nirgends an

Nielsens Vater trainierte seinen älteren Bruder Simen, manchmal durfte Havard im Tor mitspielen. Irgendwann gab es für den Bruder etwas wichtigeres als Fußball, er ging nach Cambridge, studierte dort Kunstgeschichte und hat gerade einen Gedichtband veröffentlicht. Sein Bruder habe "ein seltenes Geschenk mit Worten", findet Nielsen. Für ihn selbst blieb der Fußball das Größte. Und sein Talent war schnell zu erkennen.

Nielsen ist einer, der das Spiel lesen und hinter die letzte Kette der Verteidiger schleichen kann, der aber auch als Spielmacher die Fäden zusammenspinnt. "Guter Torabschluss, gutes Kopfballspiel", sagt sein Trainer Stefan Leitl. Kurz: ein Mann mit vielen Stärken und ohne große Schwächen. Aber irgendetwas belastete Nielsen in seinen Anfangsjahren, so richtig kam er nirgends an.

In Salzburg schoss er in der dritten Partie einen Hattrick - danach gelang ihm kein Tor mehr. Er wechselte zu Eintracht Braunschweig, wo er in fast allen Spielen aufgestellt wurde. "Das hat gutgetan", sagt Nielsen. Zu spielen, aber auch "den deutschen Fußball zu sehen, zu spüren." Doch dann begann eine Leidenszeit. Er wechselte zum SC Freiburg. Nie habe er zuvor so hart trainiert, sagt Nielsen. Das verkraftete sein Körper nicht: Ein Leistenbruch setzte ihm fast ein Jahr zu, er kam nur auf sieben Einsätze in eineinhalb Jahren. Immer wieder warfen ihn rätselhafte Muskelverletzungen zurück. Er wechselte zu Fortuna Düsseldorf, wo er kein einziges Tor schoss, und wurde weitergereicht zum MSV Duisburg in die dritte Liga.

Nielsen stellte seine Ernährung um, seitdem sind die Muskelverletzungen Geschichte

Für Fürths Sportdirektor Rachid Azzouzi aber war er damit genau der Richtige: Azzouzi sucht nach Spielern mit einem Karriereknick, nur so kommt die SpVgg mit ihrem Budget an Fußballer ran, deren Talent an guten Tagen auch locker für die erste Liga reicht. Also wechselte Nielsen im Sommer 2019 an den Ronhof. Inzwischen hat Leitl das Spiel umgestellt, Fürth ist keine Umschaltmannschaft mehr, sondern setzt auf Ballbesitz. "Ich glaube, dass es Howie gut tut, ein fester Bestandteil der Mannschaft zu sein", hatte Leitl im Mai festgestellt, "in einem Konstrukt, in dem er seine Stärken ausspielen kann."

Mittlerweile hat Nielsen in Bluttests und Untersuchungen auch entdeckt, was ihn hemmte: "Man denkt nicht, dass ein Faserriss auch von deinem Bauch kommen kann, weil dein Darm nicht richtig funktioniert." Er hat seine Ernährung umgestellt, verzichtet auf Gluten, Eier und Milchprodukte. Seitdem, sagt Nielsen, seien die Verletzungen Vergangenheit. Dieses Aufblühen wurde auch in Norwegen registriert. Mitte November wurde er wieder zur Nationalmannschaft berufen - doch Nielsen sagte ab, er wollte sich lieber schonen für Fürth.

Denn sein Trainer ist noch nicht ganz zufrieden: "Die Entwicklung in dieser Saison ist noch nicht so, wie wir uns das vorgestellt haben." Durch die Verletzungen müsse Nielsen noch einiges aufholen. "Wir wollen ihn auf 100 Prozent bringen", sagt Leitl auf der Pressekonferenz am Donnerstag, "weil wir ihn brauchen." Am Samstag gegen Heidenheim (13 Uhr) soll die Tabellenführung verteidigt werden.