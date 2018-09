28. September 2018, 18:59 Uhr Greuther Fürth Gut fürs Betriebsklima

Das 0:0 gegen den Hamburger SV zeigt: Die Ansprüche des Zweitligisten steigen. Es fanden sich sogar Spieler, die unzufrieden damit waren.

Von Sebastian Leisgang

Es ist nicht mal drei Wochen her, dass Rachid Azzouzi freimütig davon sprach, dass die Bundesliga das Ziel sein müsse. Der Geschäftsführer der SpVgg Greuther Fürth unternahm gar nicht erst irgendwelche Anstrengungen, den Konjunktiv zu bemühen oder Was-wäre-wenn-Szenarien zu entwerfen. Azzouzi stellte klar: Fürth gehört ganz nach oben. In diesem Kontext muss also die Frage erlaubt sein: Ist ein 0:0 gegen den Hamburger SV ein Resultat, mit dem sich die Spielvereinigung anfreunden kann? Und überhaupt: Wird Platz vier den Ansprüchen eigentlich gerecht, die Azzouzi formuliert hat?

Nur um Missverständnissen vorzubeugen: Damir Buric wird nach dem torlosen Remis am Donnerstagabend nicht um seinen Trainerposten fürchten müssen - auch wenn es nach dem 0:2 in Heidenheim bereits die zweite Partie ohne Sieg gewesen ist. Buric wird auch an diesem Sonntag (13.30 Uhr) beim Auswärtsspiel in Dresden auf der Fürther Bank sitzen. Denn Azzouzis Forderung hat sich ausschließlich auf den Nachwuchs bezogen. Um Talenten eine gute Ausbildung bieten zu können, erklärte Azzouzi, müssten sie in der Bundesliga spielen, nicht etwa in der A-Junioren-Bayernliga gegen Deisenhofen, Neumarkt und Gundelfingen.

Und das 0:0 gegen den HSV? Damit sind sie in Fürth natürlich einverstanden - auch wenn sich am Donnerstagabend unter den Spielern doch einer fand, an dessen Aussagen sich beispielhaft bemessen ließ, dass die Ansprüche bei der Spielvereinigung nach dem gelungenen Saisonstart tatsächlich gestiegen sind. Richard Magyar entwarf zwar ebenso wenig Was-wäre-wenn-Szenarien wie Azzouzi, der Innenverteidiger sagte aber schon: "Wir sind nicht zu hundert Prozent zufrieden. Es waren zwei verlorene Punkte, wir wollten zu Hause drei."

Ein vollauf verdientes Unentschieden gegen eines der namhaftesten Teams der zweiten Bundesliga - und Magyar klagte. Azzouzi hingegen schlug andere Töne an. Als Geschäftsführer ist er so etwas wie Fürths Minister für Inneres. Er sorgt sich in guten wie in schlechten Zeiten um den Betriebsklimaschutz, und so bemühte er sich am Donnerstagabend, gar nicht erst den Eindruck aufkommen zu lassen, dass die Spielvereinigung mit einem 0:0 gegen Hamburg unzufrieden sei. "Die Mannschaft macht echt viel Spaß", sagte Azzouzi. Und ohnehin: "Wir knicken nicht ein. Die Mannschaft ist intakt, und das muss sie mitnehmen." Nach Dresden, mit Buric auf der Bank.