Bundesliga-Aufsteiger SpVgg Greuther Fürth hat Stürmertalent Jessic Ngankam von Hertha BSC für ein Jahr ausgeliehen. Wie die Franken am Donnerstag mitteilten, sicherten sie sich auch eine Kaufoption für den 20-Jährigen. In 19 Bundesligaspielen gelangen Ngankam zwei Tore und eine Vorlage. "Wir haben ihn in den Gesprächen als bodenständigen und ehrgeizigen jungen Mann kennengelernt, der bei uns den nächsten Karriereschritt gehen will", sagte Trainer Stefan Leitl.