2. August 2019, 23:11 Uhr Greuther Fürth 3:1-Erfolg am Millerntor

Fußball-Zweitligist FC St. Pauli hat sein Heimdebüt verpatzt und der SpVgg Greuther Fürth zum ersten Saisonsieg verholfen. Die Hamburger unterlagen am Freitagabend den Franken mit 1:3 (1:2). Vor 29 546 Zuschauern im Millerntor-Stadion erzielten Daniel Keita-Ruel (17. Minute, 35.) und Julian Green (70.) für Fürth sowie Dimitrios Diamantakos (45.) für St. Pauli die Tore. Die Gastgeber hatten ein klares Plus an Chancen. Jedoch leisteten sie sich in der Defensive einige Schnitzer, die die Gäste ausnutzten. Unmittelbar vor dem ersten Treffer hatte sich St. Paulis Innenverteidiger Christopher Avevor am linken Unterschenkel verletzt und musste ins Krankenhaus gebracht werden.