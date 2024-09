Gut möglich, dass Alexander Zorniger all das genau so kalkuliert hat: Der Trainer des Fußball-Zweitligisten SpVgg Greuther Fürth hatte nach dem 1:1 seiner Mannschaft gegen Paderborn vor drei Wochen seinen jungen Torwart Nahuel Noll, 21, massiv öffentlich kritisiert, war daraufhin unter anderem von Bayerns Ersatzkeeper Sven Ulreich ebenso heftig angegangen worden. Zorniger entschuldigte sich schließlich öffentlich für seinen emotionalen Ausbruch, doch die Worte waren in der Welt.