Wenn Günther Kaiser an seine Arbeit denkt, dann hat er ein Gefühl, das er in Anbetracht der Gesamtsituation sofort wieder unterdrücken muss. "Es ist ein Traum", sagt er, "wenn's nicht so traurig wär'."

Günther Kaiser ist der Platzwart im Grünwalder Stadion in München. Er pflegt den Rasen, auf dem sonst in der dritten Liga die Fußballer vom TSV 1860 und der zweiten Mannschaft des FC Bayern spielen, den in dieser Rückrunde eigentlich auch der Regionalligist Türkgücü nutzen sollte, den gerade aber kein Sportler betreten darf. Und was soll er sagen? Kaiser schwärmt, als er an einem Vormittag nach Ostern das Spielfeld betritt. Er sagt: "Dem Rasen geht's besser denn je."

Die Corona-Krise trifft auch den Profifußball. Aber im Profifußball trifft sie vor allem die Mitarbeiter, die keine großen Gehälter verdienen, sondern vom Sport eher gewöhnlich leben. Es ist also auch eine Krise für die Greenkeeper, die in diesen Tagen Plätze warten und warten, dass die Plätze wieder benutzt werden können. Kaiser erzählt von Gesprächen mit Kollegen in anderen Städten und Stadien, die Urlaubstage abbauen oder in Kurzarbeit sind, die wie viele andere auch um ihren Job fürchten. Doch in denselben Gesprächen, sagt Kaiser, gehe es auch immer darum, wie schön das Gras gerade wächst. Kaiser, hörbar Münchner und ein ausgesprochen freundlicher Erzähler, sagt: "Rein rasentechnisch ist's echt a guade Zeit."

Platzwarte gehören nicht gerade zu den Stars der Branche. "So lange ich und der Kalle Rummenigge etwas zu sagen haben, wird der nicht mal Greenkeeper im neuen Stadion", sagte Uli Hoeneß einst, um Lothar Matthäus zu verspotten. Hoeneß entschuldigte sich später, allerdings bei Matthäus, nicht bei den Greenkeepern. Platzwarte stehen nicht im Rampenlicht, sie bereiten die Bühne. Der FC Bayern, sagt Kaiser, wünsche sich bei ihm immer einen feuchten Rasen: beste Bedingungen für die feinen Füße der Talente in der zweiten Mannschaft. Bei 1860 seien die Wünsche unterschiedlich, je nach technischer Beschlagenheit der Gastmannschaft. Wenn der Gegner viel drauf hat, heißt das, darf es ruhig mal ein bisschen rumpeln.

Die Bühne für Fußballer zu bereiten, ist kein Rasenmähen, es ist ein Vollzeitjob. Im Profisport ist es beinahe eine Wissenschaft. Beim FC Augsburg, zum Beispiel, arbeitet ein Team aus fünf Greenkeepern. Die besten Bedingungen gebe es bei Real Madrid, zwei Platzwarte pro Platz und "ein super System", sagt Kaiser. Dort würden mit einer "Greenkeeper-App" alle Bewegungen auf dem Rasen überwacht; die der Platzwarte, aber auch die der Spieler, damit besonders strapazierte Stellen besonders behandelt werden könnten. Den besten Rasen in Deutschland haben laut Kaiser der FC Bayern und der VfL Wolfsburg. Woran man das erkennt? Er zählt auf: Grasdichte, Ebenerdigkeit, Wasserdurchlässigkeit, Grasbestand mit maximal zwei Sorten, wenig Unkraut, "einfach gut". Über seinen Kollegen Christian Dinauer, Platzwart beim FC Bayern, sagt Kaiser: "Der ist ein Genie." Dinauer kenne jede Rasenkrankheit: "Der weiß immer eine Antwort."

Detailansicht öffnen "Dem Rasen geht's besser denn je": Das Grünwalder Stadion, Blick Richtung Fankurve des TSV 1860. (Foto: Sebastian Fischer)

Kaiser, 54, ist im 18. Jahr Betriebsleiter im Grünwalder Stadion. Eigentlich hatte er sich für eine Werkstattleiterstelle beworben, er ist Feinwerkmechanikermeister. Doch dann fiel ihm die Rasenpflege quasi in den Schoß, so beschreibt er das. Er begann sich einzulesen, "learning by doing". Längst hat er eine Leidenschaft für seine Arbeit entwickelt. Wer sich mit ihm unterhält, erfährt unter anderem, dass bei einem Rollrasen für Fußballplätze zwischen Dünnsode (drei Zentimeter dünn, muss anwachsen) und Dicksode (sechs Zentimeter dick, muss nicht anwachsen) unterschieden wird. Wer ihm zuhört, versteht, warum sein Profilbild bei Whatsapp gerade ein Foto seines Stadionrasens ist.

Einerseits haben seine Kollegen und er, sie sind zu dritt, gemacht, was sie immer im Frühjahr tun: den Rasen hoch dosiert mit Stickstoff gedüngt, vertikutiert und aerifiziert, ihn also von Moos und Filz befreit und dann zur Belüftung Löcher gestochen, vereinfacht ausgedrückt. Was sie diesmal auch gemacht haben, was sonst nur in der Sommerpause möglich ist: Sie haben ein Stück Rollrasen verlegt, und zwar Dünnsode. Im Spielbetrieb wäre das Irrsinn, vergebene Mühe. Den Spielern würde der Rasen unter den Füßen wegrutschen. Aber jetzt: "Es fängt alles zu sprießen an", sagt Kaiser.

Nun wächst das Gras gerade natürlich vor allem deshalb so schön, weil es nicht alle paar Tage von Fußballerfüßen zertrampelt wird. Es wächst aber auch, weil es nicht so warm ist wie in der Sommerpause, wenn der Rasen gewöhnlich Zeit zur Erholung hat, ihm aber die hohen Temperaturen zusetzen. Zur Pflege der Wurzeln, die mindestens neun Zentimeter lang werden sollen und inzwischen schon siebeneinhalb messen, haben Kaiser und sein Team 220 Löcher pro Quadratmeter gestochen, 14 Zentimeter tief. "Kann man während des Spielbetriebs auch nicht machen", sagt er, würde den Platz zu sehr aufweichen. Aber das ist gerade natürlich egal. Ungefähr sechs Wochen, sagt Kaiser, brauche so ein Rasen, um sich komplett zu erholen. An diesem Wochenende sind es sechs Wochen, in denen im Grünwalder Stadion kein Spiel mehr stattfand.

Die letzte Begegnung war ein 2:0 der Bayern-Reserve gegen Großaspach. Kaiser, Bayern-Fan, verfolgt die Spiele meist irgendwo im Innenraum, er hat keinen Sitzplatz, dafür hat er zu viel zu tun. Er ist als Betriebsleiter ja nicht nur für den Rasen zuständig. Das Spiel gegen Großaspach war für ihn ein besonderes, eher unerfreulich: Auf dem Platz war ein brauner Fleck, 25 Quadratmeter groß. Ein Handwerker hatte bei Reparaturarbeiten ein Rohr der Rasenheizung zerstört. Kaiser schimpft, lacht und weist daraufhin, ihn an dieser Stelle vielleicht besser nicht zu zitieren. Aber auch der große braune Fleck ist nun längst weg. "Keine kahle Stelle mehr auf dem Platz", sagt er. Alles ist grün.

Detailansicht öffnen "Es fängt alles zu sprießen an": Platzwart Günther Kaiser. (Foto: FSE)

Kaiser war selbst Fußballer, Stürmer, spielte bei vielen Münchner Vereinen bis hoch zur Bezirksliga. Inzwischen schaut er Spiele anders, als er sie früher auf dem Platz erlebte. "Wenn die sich warm machen, das macht mir körperliche Schmerzen", sagt er, und natürlich lacht er dabei, aber er meint es schon auch ein bisschen ernst. Beim Aufwärmen, wenn eine Mannschaft auf engem Raum in der Ecke spielt, wird der Rasen schließlich besonders zertrampelt. Oder Torhüter, die mit der Hacke eine Furche ziehen, um die Mitte des Strafraums zu markieren: "Furchtbar."

Andererseits: Um immer wieder den Rasen zu reparieren, ist Kaiser ja da. Sonst, sagt er, wäre die Arbeit ja sinnlos.

Kaiser und seine Kollegen, die auch eine Werkstatt für alle Münchner Bezirkssportanlagen betreiben, mähen gerade im Grünwalder Stadion dreimal pro Woche, jeweils für vier Stunden. 2,4 Zentimeter kurz ist der Rasen im Spielbetrieb. "Widerspricht dem Wachstum von einem Grashalm, aber man macht's", sagt er. Höher als dreieinhalb Zentimeter sollten die Halme auch in der Spielpause nicht werden. "Sonst kommen Sie mit dem Mähen nicht mehr hinterher", zu viel abgeschnittenes Gras auf 8000 Quadratmetern. Sie striegeln, sähen nach, bessern aus.

"Poa annua", sagt Kaiser auf dem Rückweg des Spaziergangs über den Rasen, lateinisch für einjähriges Rispengras. Er streicht mit den Füßen über eine Stelle, an der es in kleinen, unschönen Büscheln wächst. Ein bisschen was ist immer.

Wann es weitergeht mit dem Fußball, das weiß natürlich auch Günther Kaiser nicht. Aber die Bühne wird bereit sein.